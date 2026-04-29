Лиза Кудроу вспомнила о напряженной атмосфере за кулисами «Друзей»

Актриса Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе в сериале «Друзья», дала откровенное интервью изданию The Times. Она рассказала, с какими проявлениями токсичной маскулинности ей и коллегам приходилось сталкиваться со стороны сценаристов сериала.
В основном над шутками для ситкома работали мужчины. По словам знаменитости, авторы сценария не стеснялись в выражениях, если сцена не вызывала у зала нужной реакции. Кудроу вспомнила, как сценаристы жестко критиковали актеров, когда те не попадали в тон перед живой аудиторией в 400 человек.
«Они могли сказать: “Эта стерва вообще читать умеет? Она даже не старается. Она испортила мою реплику”», — поделилась воспоминаниями актриса.
Еще одним неприятным моментом для Кудроу стали разговоры в комнате отдыха. Она отметила, что коллеги по проекту допоздна обсуждали свои сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.
«Это было тяжело», — призналась Лиза Кудроу.