Шукшина: патриотическое кино в России сталкивается с нехваткой финансирования

Картины об СВО, как и другие патриотические фильмы, не приносят прибыли, заявила артистка
Мария Шукшина
Мария ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Патриотическое кино в России сталкивается с нехваткой финансирования. Проекты военно-патриотической направленности, в том числе посвященные современной тематике, не получают достаточной поддержки со стороны профильных институтов, сообщила в интервью ТАСС заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.

«Картины об СВО, как и другие патриотические фильмы, не приносят прибыли. Об этом откровенно говорят. Сколько раз продюсеры обращались за поддержкой — столько раз получали отказ. Ответ один — нужны блокбастеры, проекты уровня “Чебурашки”», — сказала она.

Шукшина подчеркнула, что в результате ограничиваются возможности создания фильмов, ориентированных на воспитание зрителя. «Очень важно воспитывать молодое поколение на примерах героизма и благородства, на историях подвига обычных людей», — добавила она.

Актриса также указала на необходимость пересмотра подходов к развитию отрасли. «Государству важно не только финансировать кино, но и формировать стратегию, направленную на развитие духовно-нравственного содержания», — отметила она.