Шукшина считает правильной идею создания Госкино

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Идея создания Госкино является правильной и может способствовать развитию отечественного кинематографа. Об этом в интервью ТАСС рассказала заслуженная артистка России Мария Шукшина.
«Идея, на самом деле, неплохая. Создать Госкино можно, у нас есть колоссальный опыт Советского Союза. Для реализации государственной культурной политики необходимо единое централизованное плановое управление киноотраслью и авторитетный орган, который занимался бы регулированием, планированием и учетом», — сказала она.
Она подчеркнула важность разграничения функций в отрасли. «Необходимо разделить идеологическое планирование и хозяйственное исполнение. Это позволит создать здоровые условия для развития кинематографа», — считает актриса.
При этом, по ее мнению, ключевым остается вопрос целеполагания. «Без внятного нравственного целеполагания культура будет восприниматься как сфера развлечений, а не как стратегический ресурс развития общества», — добавила Шукшина.
Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из Министерства культуры РФ департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России. Его поддержали депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.