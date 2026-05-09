Они часто появлялись в комедиях, играя нелепых, неуклюжих, смешных, откровенно глупых персонажей. Зрители, глядя на них, надрывали животы. Но за талантом смешить скрывался ужас пережитого на фронте во время Великой Отечественной войны. В этой статье рассказываем об актерах-комиках, которые сражались на передовой в суровые 1941–1945 годы и добывали Победу.
Владимир Басов, капитан артиллерийской дивизии
Харизматичный Дуремар в «Приключениях Буратино», квартирный маклер в «По семейным обстоятельствам», строгий милиционер в «Операции “Ы”» — даже второстепенные роли или эпизоды в исполнении Владимира Басова сразу запоминались, а цитаты уходили в народ.
В июне 1941 года юноша пришел во ВГИК, чтобы узнать об условиях поступления на режиссерский факультет, но планы разрушила война. И вместо учебы 18-летний Володя отправился добровольцем на фронт. Сначала ускоренно окончил артиллерийское училище, командовал минометной батареей и штурмовой бригадой. Победу в 1945-м Басов встретил в звании капитана, с орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Еще год после войны он служил в армии и мог сделать неплохую военную карьеру. Но его не оставляла мечта снимать кино. О войне он не любил рассказывать и даже не стал бравировать наградами при поступлении, хотя это добавило бы ему очков.
Леонид Гайдай, полковой разведчик
Будущий создатель культовых комедий «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы”», «Кавказская пленница», «12 стульев» и многих других попал на фронт осенью 1942 года. Будущего режиссера определили в пехоту на Калининском направлении, где он проходил службу разведчиком — ходил в тыл к врагу, чтобы захватить «языка». Зимой 1942 года за успехи в наступательной операции в Псковской области его наградили медалью «За боевые заслуги».
В 20 лет Гайдай подорвался на мине во время очередного задания. Тяжелое ранение ноги приковало его к койке почти на год. Врачи собирались ампутировать конечность, но режиссер не дал согласия — он грезил актерской карьерой и понимал, что без ноги этот путь для него будет закрыт. Осколки так и остались в кости мастера комедии, часто причиняя ему нестерпимую боль, но окружающим эта тайна была неизвестна.
Рина Зеленая, артистка фронтовых бригад
Ее голосом говорят многие персонажи мультфильмов: «Вовка в тридевятом царстве», Муми-мама в историях о Муми-троллях, доктор Пилюлькин из «Незнайки». Рина Зеленая — мудрая черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино» и бабушка в «Про Красную Шапочку», а еще создательница уникального явления во время Великой Отечественной — «ринотерапии». Так прозвали выступления артистки в госпиталях для раненых. Она не читала героических поэм, а смешила тех, кто испытывал невыносимую физическую боль. В рядах 4-го Украинского фронта перешла Карпаты и давала концерты прямо в землянках под бомбежками. Артистка была награждена орденом Красной Звезды.
Юрий Никулин, сержант, помощник командира зенитно-артиллерийского взвода
Любимый клоун Советского Союза, он же незадачливый жертва контрабандистов Семен Семенович Горбунков, он же Балбес из троицы гайдаевских героев. Юрий Никулин прошел не только Великую Отечественную, но и советско-финскую войну.
Армейский путь Никулина продлился семь лет: его призвали в армию в 1939-м, накануне так называемой Зимней войны. Он служил в зенитной батарее под Сестрорецком, где застал начало Великой Отечественной.
Батарея будущего актера вступила в бой с первых дней войны, отражая немецкие самолеты со стороны Финского залива. В составе Ленинградского фронта Никулин прошел все четыре суровых года. Его наградили медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией». В мирную жизнь Юрий Владимирович вернулся только в 1946 году, отслужив еще год в Восточной Пруссии.
Анатолий Папанов, командир взвода зенитной артиллерии
Его голос большинству знаком с детства — знаменитое «Ну, заяц, погоди!» Папанов произносит с разной интонацией в 17 выпусках одноименного мультфильма. Фразы его героя Лелика из «Бриллиантовой руки» ушли в народ моментально. Но даже в комедиях во взгляде Папанова читалась пережитая трагедия.
В 1940 году 18-летнего Папанова призвали в армию, отправив служить под Оренбург. Через год он оказался под Харьковом, где шли ожесточенные бои. В первой же схватке из 42 человек в живых осталось только 14, включая Анатолия. В следующий раз смерть обошла его стороной, когда бомба попала в блиндаж. Выжил только Папанов. С тяжелым ранением ноги он попал в госпиталь и в 21 год получил инвалидность третьей группы. Будущего актера комиссовали в звании старшего сержанта. Вернувшись в Москву, он поступил в ГИТИС. Комиссия приняла его, несмотря на хромоту, так как студентов-мужчин катастрофически не хватало. На курсе Папанов встретил свою судьбу — Надежду Каратаеву, с которой они прожили в браке 42 года.
Михаил Пуговкин, рядовой пехоты, разведчик
На счету обаятельного Михаила Пуговкина — более сотни ролей, большинство из которых комедийные. Он играл бюрократов, подхалимов, взяточников, приспособленцев так, что они становились любимцами зрителей.
22 июня 1941 года 18-летний Михаил только закончил сниматься в своем первом киноэпизоде — в фильме «Дело Артамоновых». Начавшаяся война перевернула жизнь. Он ушел добровольцем уже в июле, служил разведчиком стрелкового полка под Смоленском. В 1942 году его серьезно ранило под Ворошиловградом (сейчас Луганск), началась гангрена. В таких случаях у хирургов было только одно решение — ампутация. Каким-то удивительным образом Михаилу удалось отговорить врачей от операции и сохранить ногу. После ранения его комиссовали в Москву.
Алексей Смирнов, старшина, командир минометного взвода
В кино Алексей Смирнов прославился в основном комедийными ролями — зритель на ура принимал неуклюжих, простоватых увальней в его исполнении. За большой комплекцией скрывался тонкий артист.
Алексея Смирнова призвали в армию в 20-летнем возрасте, после окончания театральной студии при Ленинградском театре музкомедии. Шел 1940 год. Когда началась Великая Отечественная, Смирнова перебросили на Западный фронт, где он командовал огневым взводом. В одном из боев лично взял семь фашистов в плен, освобождал села и города на западе Украины, форсировал реку Одер в 1945-м, когда и получил сильную контузию. Войну Алексей Смирнов закончил в звании старшего сержанта, имея на груди два ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».
Владимир Этуш, лейтенант-переводчик
Мастер острохарактерных комедийных ролей, будь то товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», стоматолог Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию» или инженер Брунс в «12 стульях».
На фронт Этуш ушел добровольцем в 1941-м, хотя имел право на бронь как студент Щукинского училища. Ему было всего 19 лет. Его направили в школу военных переводчиков, так как ранее он изучал немецкий язык. Затем он сражался на Северном Кавказе, освобождал Дон и Украинскую ССР. В 1943 году Этуш получил орден Красной Звезды за образцовое выполнение боевых заданий, а после награждения был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Москву.