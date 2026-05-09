Фронтовики, ставшие любимыми комиками СССР: истории актеров, прошедших войну

Их помнят по шуткам и ярким ролям, но мало кто знает, что за этим стоял фронтовой опыт. Истории этих актеров — о войне, мужестве и пути к сцене
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Юрий Никулин
Юрий НикулинИсточник: Кадр из фильма «20 дней без войны»

Они часто появлялись в комедиях, играя нелепых, неуклюжих, смешных, откровенно глупых персонажей. Зрители, глядя на них, надрывали животы. Но за талантом смешить скрывался ужас пережитого на фронте во время Великой Отечественной войны. В этой статье рассказываем об актерах-комиках, которые сражались на передовой в суровые 1941–1945 годы и добывали Победу.

Владимир Басов, капитан артиллерийской дивизии

Владимир Басов

Харизматичный Дуремар в «Приключениях Буратино», квартирный маклер в «По семейным обстоятельствам», строгий милиционер в «Операции “Ы”» — даже второстепенные роли или эпизоды в исполнении Владимира Басова сразу запоминались, а цитаты уходили в народ.

В июне 1941 года юноша пришел во ВГИК, чтобы узнать об условиях поступления на режиссерский факультет, но планы разрушила война. И вместо учебы 18-летний Володя отправился добровольцем на фронт. Сначала ускоренно окончил артиллерийское училище, командовал минометной батареей и штурмовой бригадой. Победу в 1945-м Басов встретил в звании капитана, с орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Еще год после войны он служил в армии и мог сделать неплохую военную карьеру. Но его не оставляла мечта снимать кино. О войне он не любил рассказывать и даже не стал бравировать наградами при поступлении, хотя это добавило бы ему очков.

Леонид Гайдай, полковой разведчик

Леонид Гайдай

Будущий создатель культовых комедий «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы”», «Кавказская пленница», «12 стульев» и многих других попал на фронт осенью 1942 года. Будущего режиссера определили в пехоту на Калининском направлении, где он проходил службу разведчиком — ходил в тыл к врагу, чтобы захватить «языка». Зимой 1942 года за успехи в наступательной операции в Псковской области его наградили медалью «За боевые заслуги».

В 20 лет Гайдай подорвался на мине во время очередного задания. Тяжелое ранение ноги приковало его к койке почти на год. Врачи собирались ампутировать конечность, но режиссер не дал согласия — он грезил актерской карьерой и понимал, что без ноги этот путь для него будет закрыт. Осколки так и остались в кости мастера комедии, часто причиняя ему нестерпимую боль, но окружающим эта тайна была неизвестна.

Рина Зеленая, артистка фронтовых бригад

Рина Зеленая

Ее голосом говорят многие персонажи мультфильмов: «Вовка в тридевятом царстве», Муми-мама в историях о Муми-троллях, доктор Пилюлькин из «Незнайки». Рина Зеленая — мудрая черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино» и бабушка в «Про Красную Шапочку», а еще создательница уникального явления во время Великой Отечественной — «ринотерапии». Так прозвали выступления артистки в госпиталях для раненых. Она не читала героических поэм, а смешила тех, кто испытывал невыносимую физическую боль. В рядах 4-го Украинского фронта перешла Карпаты и давала концерты прямо в землянках под бомбежками. Артистка была награждена орденом Красной Звезды.

Юрий Никулин, сержант, помощник командира зенитно-артиллерийского взвода

Юрий Никулин

Любимый клоун Советского Союза, он же незадачливый жертва контрабандистов Семен Семенович Горбунков, он же Балбес из троицы гайдаевских героев. Юрий Никулин прошел не только Великую Отечественную, но и советско-финскую войну.

Армейский путь Никулина продлился семь лет: его призвали в армию в 1939-м, накануне так называемой Зимней войны. Он служил в зенитной батарее под Сестрорецком, где застал начало Великой Отечественной.

Батарея будущего актера вступила в бой с первых дней войны, отражая немецкие самолеты со стороны Финского залива. В составе Ленинградского фронта Никулин прошел все четыре суровых года. Его наградили медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией». В мирную жизнь Юрий Владимирович вернулся только в 1946 году, отслужив еще год в Восточной Пруссии.

Анатолий Папанов, командир взвода зенитной артиллерии

Анатолий ПапановИсточник: Legion-Media.ru

Его голос большинству знаком с детства — знаменитое «Ну, заяц, погоди!» Папанов произносит с разной интонацией в 17 выпусках одноименного мультфильма. Фразы его героя Лелика из «Бриллиантовой руки» ушли в народ моментально. Но даже в комедиях во взгляде Папанова читалась пережитая трагедия.

В 1940 году 18-летнего Папанова призвали в армию, отправив служить под Оренбург. Через год он оказался под Харьковом, где шли ожесточенные бои. В первой же схватке из 42 человек в живых осталось только 14, включая Анатолия. В следующий раз смерть обошла его стороной, когда бомба попала в блиндаж. Выжил только Папанов. С тяжелым ранением ноги он попал в госпиталь и в 21 год получил инвалидность третьей группы. Будущего актера комиссовали в звании старшего сержанта. Вернувшись в Москву, он поступил в ГИТИС. Комиссия приняла его, несмотря на хромоту, так как студентов-мужчин катастрофически не хватало. На курсе Папанов встретил свою судьбу — Надежду Каратаеву, с которой они прожили в браке 42 года.

Михаил Пуговкин, рядовой пехоты, разведчик

Михаил ПуговкинИсточник: Fotodom.ru

На счету обаятельного Михаила Пуговкина — более сотни ролей, большинство из которых комедийные. Он играл бюрократов, подхалимов, взяточников, приспособленцев так, что они становились любимцами зрителей.

22 июня 1941 года 18-летний Михаил только закончил сниматься в своем первом киноэпизоде — в фильме «Дело Артамоновых». Начавшаяся война перевернула жизнь. Он ушел добровольцем уже в июле, служил разведчиком стрелкового полка под Смоленском. В 1942 году его серьезно ранило под Ворошиловградом (сейчас Луганск), началась гангрена. В таких случаях у хирургов было только одно решение — ампутация. Каким-то удивительным образом Михаилу удалось отговорить врачей от операции и сохранить ногу. После ранения его комиссовали в Москву.

Алексей Смирнов, старшина, командир минометного взвода

Алексей СмирновИсточник: Кадр из фильма «В бой идут одни старики»

В кино Алексей Смирнов прославился в основном комедийными ролями — зритель на ура принимал неуклюжих, простоватых увальней в его исполнении. За большой комплекцией скрывался тонкий артист.

Алексея Смирнова призвали в армию в 20-летнем возрасте, после окончания театральной студии при Ленинградском театре музкомедии. Шел 1940 год. Когда началась Великая Отечественная, Смирнова перебросили на Западный фронт, где он командовал огневым взводом. В одном из боев лично взял семь фашистов в плен, освобождал села и города на западе Украины, форсировал реку Одер в 1945-м, когда и получил сильную контузию. Войну Алексей Смирнов закончил в звании старшего сержанта, имея на груди два ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».

Владимир Этуш, лейтенант-переводчик

Владимир Этуш

Мастер острохарактерных комедийных ролей, будь то товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», стоматолог Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию» или инженер Брунс в «12 стульях».

На фронт Этуш ушел добровольцем в 1941-м, хотя имел право на бронь как студент Щукинского училища. Ему было всего 19 лет. Его направили в школу военных переводчиков, так как ранее он изучал немецкий язык. Затем он сражался на Северном Кавказе, освобождал Дон и Украинскую ССР. В 1943 году Этуш получил орден Красной Звезды за образцовое выполнение боевых заданий, а после награждения был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Москву.