В 1940 году 18-летнего Папанова призвали в армию, отправив служить под Оренбург. Через год он оказался под Харьковом, где шли ожесточенные бои. В первой же схватке из 42 человек в живых осталось только 14, включая Анатолия. В следующий раз смерть обошла его стороной, когда бомба попала в блиндаж. Выжил только Папанов. С тяжелым ранением ноги он попал в госпиталь и в 21 год получил инвалидность третьей группы. Будущего актера комиссовали в звании старшего сержанта. Вернувшись в Москву, он поступил в ГИТИС. Комиссия приняла его, несмотря на хромоту, так как студентов-мужчин катастрофически не хватало. На курсе Папанов встретил свою судьбу — Надежду Каратаеву, с которой они прожили в браке 42 года.