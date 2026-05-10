Где снимали фильм «А зори здесь тихие» (1972): три локации для пяти жизней

Черно-белая суровость военных будней и цветные вспышки неслучившегося счастья — контраст, который рвет душу. Чтобы понять, почему эта картина до сих пор заставляет плакать, нужно ответить на вопрос: где снимали фильм «А зори здесь тихие»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

«А зори здесь тихие» (1972) — двухсерийная драма Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер, сам прошедший войну и потерявший на ней ногу, создал не просто батальное полотно, а пронзительный реквием женщинам, чья юность сгорела в пламени Великой Отечественной войны. История о том, как пять зенитчиц и старшина Васков вступают в неравный бой с шестнадцатью диверсантами, стала классикой и одной из самых популярных военных лент в СССР — ее посмотрели около 66 миллионов зрителей. В статье рассказываем, где снимали этот фильм и другие подробности. 

Города, места и локации, где снимали «А зори здесь тихие»

Для Ростоцкого природа была не декорацией, а соавтором. Он выбрал суровые, первозданные пейзажи Карелии — край, который одновременно завораживает красотой и давит мрачной безысходностью. Съемочная группа работала на трех основных площадках: две натурные и одна павильонная. 

Водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки — Женькин плес

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Самая узнаваемая локация — место у небольшого, но живописного водопада, где героиня Ольги Остроумовой, Женя Комелькова, чтобы отвлечь и обмануть диверсантов, отчаянно плещется в ледяной воде, изображая беспечную купальщицу. Эти пороги называются Ахинкоски и находятся недалеко от знаменитого Рускеальского каньона, на реке Тохмайоки. 

Съемки проходили в мае, когда вода еще по-зимнему студеная, но Остроумова мужественно отыграла сцену без дублеров. Сегодня это место превратилось в туристический комплекс с деревянными настилами и смотровыми площадками. Местные жители прозвали этот участок Женькиным плесом. До сих пор на берегу можно увидеть камень, где героиня оставила одежду, и сосну, изогнутую полукольцом, промелькнувшую в кадре. Правда, вместо дикого леса теперь здесь сувенирные лавки, тир с плакатом фильма и даже военно-полевая кухня.

Деревня Сяргилахта на берегу Сямозера

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

В Пряжинском районе Карелии, у самого Сямозера, раскинулась деревня Сяргилахта. Здесь по сценарию дислоцировался взвод зенитчиц и снимались все бытовые сцены: расположение, сушка портянок, девичьи разговоры и сборы. Местные жители активно входили в массовку — они учили актеров (особенно Андрея Мартынова и Ирину Шевчук) ориентироваться в лесу, ходить по болотам, грести на лодке. Атмосфера была настолько теплой, что работа спорилась, и Ростоцкому удалось уложить натурные съемки обеих серий в одно карельское лето.

Для деревенских, переживших войну, видеть военную форму и слышать взрывы было тяжело. Но энтузиазм взял верх. Сегодня в Сяргилахте сохранились отдельные постройки, использовавшиеся при создании фильма, но они не стали туристическим магнитом — сюда приезжают лишь самые преданные поклонники. Зато в соседней Эссойле в те годы состоялся первый показ, где зрители сидели в кинотеатре по два раза подряд и выходили с мокрыми лицами.

Павильон «Мосфильма» — круглая комната без углов

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Все цветные эпизоды — воспоминания и мечты героинь о довоенной, неслучившейся жизни — снимали в Москве, на «Мосфильме». Ростоцкий придумал необычное решение: декорация была абсолютно круглой, без единого угла. Иллюзорное пространство символизировало зыбкость, эфемерность счастья. Окна, двери и предметы интерьера просто подвешивали в воздухе. Эта невесомость вместе с теплой цветовой гаммой создавала разрыв между черно-белой реальностью войны и яркими, но такими короткими грезами.

Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие»

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Фильм Ростоцкого — не только художественное, но и человеческое высказывание. Ниже собраны малоизвестные детали, которые делают эту картину еще более уникальной.

  • От взрывов настоящих зенитных снарядов, которые использовались на съемках, дрожала земля. Местные жители вспоминали, что перепуганные животные в округе перестали доиться. Военная атрибутика и звуки канонады слишком живо напомнили о недавнем прошлом.

  • Ростоцкий посвятил фильм девушке-санитарке Ане Чегуновой, вытащившей его с поля боя. К моменту премьеры женщина ослепла. Режиссер привез ее в кинотеатр, сам сидел рядом и пересказывал все, что происходило на экране. Картина стала для нее звуковым спектаклем.

  • Сцена купания Жени Комельковой снималась в мае, когда температура воды в реке Тохмайоки едва достигала 10 градусов. Актриса не пожаловалась ни разу, хотя после каждого дубля ее укутывали в тулупы и отпаивали горячим чаем.

  • Для сцен гибели девушек использовали натуральную бычью кровь. В летнюю жару она моментально привлекала насекомых. Поэтому на площадке царила гнетущая, почти документальная атмосфера: мухи облепляли «раненых» актрис, и съемочная группа не могла сдержать слез.

  • Из шести главных актрис (пять зенитчиц и помощница комвзвода Кирьянова) только Ольга Остроумова уже снималась у Ростоцкого в «Доживем до понедельника». Ирина Шевчук, Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ирина Долганова и Людмила Зайцева пришли в кино практически со студенческой скамьи — и навсегда остались в истории.