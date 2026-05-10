«А зори здесь тихие» (1972) — двухсерийная драма Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер, сам прошедший войну и потерявший на ней ногу, создал не просто батальное полотно, а пронзительный реквием женщинам, чья юность сгорела в пламени Великой Отечественной войны. История о том, как пять зенитчиц и старшина Васков вступают в неравный бой с шестнадцатью диверсантами, стала классикой и одной из самых популярных военных лент в СССР — ее посмотрели около 66 миллионов зрителей. В статье рассказываем, где снимали этот фильм и другие подробности.