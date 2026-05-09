«Дорогой мой человек» (1958) — советский цветной фильм режиссера Иосифа Хейфица, снятый на студии «Ленфильм» по мотивам романов Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все». Главную роль врача Владимира Устименко исполнил Алексей Баталов, а его экранную возлюбленную — Инна Макарова. В картине также снялись Леонид Быков и Юрий Медведев. История о человеке, преданном медицине и одной единственной любви, разворачивается на фоне предвоенных лет, войны и первых послевоенных дней — для съемок последних эпизодов режиссер выбрал Калининградскую область, всего через 13 лет после окончания боевых действий выглядевшую как открытая рана. В статье рассказываем, где снимали фильм «Дорогой мой человек».