«Дорогой мой человек» (1958) — советский цветной фильм режиссера Иосифа Хейфица, снятый на студии «Ленфильм» по мотивам романов Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все». Главную роль врача Владимира Устименко исполнил Алексей Баталов, а его экранную возлюбленную — Инна Макарова. В картине также снялись Леонид Быков и Юрий Медведев. История о человеке, преданном медицине и одной единственной любви, разворачивается на фоне предвоенных лет, войны и первых послевоенных дней — для съемок последних эпизодов режиссер выбрал Калининградскую область, всего через 13 лет после окончания боевых действий выглядевшую как открытая рана. В статье рассказываем, где снимали фильм «Дорогой мой человек».
Города, места и локации, где снимали «Дорогой мой человек»
Съемочная группа Хейфица работала в Калининграде и Балтийске в 1957 году, запечатлев облик города, который сегодня уже невозможно увидеть. Многие здания тогда еще лежали в руинах, и эти разрушения органично вошли в сюжет — фильм рассказывал о недавно отгремевшей войне.
Руины Королевского замка — «До Берлина 100 км»
Самый яркий пример кинематографической маскировки: южная стена разрушенного Королевского замка в Калининграде исполнила роль пригорода Берлина. На ее фоне снята сцена с табличкой «До Берлина 100 км». Для советского зрителя 1958 года этот кадр создавал полную иллюзию немецкой территории — только посвященные знали, что на самом деле это центр Калининграда.
Рейхсбанк и флигель Унфрида
Сосед Королевского замка — здание бывшего Рейхсбанка — тоже попал в объектив. В одном из эпизодов по бывшей Замковой улице едут танки на фоне руин этого банковского комплекса. Позже на этом месте построят печально известный Дом Советов.
Еще один архитектурный призрак, заснятый Хейфицем, — флигель Унфрида, часть того же замкового ансамбля. Он многократно появляется в кадре, в том числе в сцене, где героиня приезжает на грузовике. Сегодня флигеля уже не существует, и фильм остается одним из немногих его документальных свидетельств.
Альтштадтская ратуша и Московский проспект
Героиня перебегает через груду битого кирпича — внимательный взгляд узнает в этих обломках цоколь руин Альтштадтской ратуши, одного из символов довоенного Кенигсберга.
А сцена марша советских войск снята на бывшей Длинной улице — сегодня это Московский проспект, главная магистраль Калининграда. В год съемок там еще не было современных высоток, только груды кирпича и фундаменты разрушенных домов.
Остров Канта и единственный уцелевший дом Кнайпхофа
Целый блок эпизодов снимали на территории нынешнего острова Канта. В кадр попали места, где сегодня находятся эстакадный мост, общественное пространство под ним и, конечно, Кафедральный собор. Особый интерес представляет единственный дом Кнайпхофа, уцелевший после бомбежек — он появляется в нескольких сценах, а в одном из эпизодов даже горит. Сейчас на этом месте улица Виктора Гюго, и от того дома не осталось и следа.
Балтийск и его маяк
Морские сцены фильма снимали в Балтийске (тогда — Пиллау). Самым узнаваемым объектом стал городской маяк, который и сегодня встречает корабли, заходящие в порт. Эти кадры придают ленте подлинный балтийский колорит.
Неопознанный госпиталь
Одна из ключевых локаций до сих пор остается загадкой для краеведов. Здание, где снимали сцены военного госпиталя, пока не идентифицировано — возможно, это был реальный медицинский корпус, не сохранившийся до наших дней, или павильонная постановка.
Интересные факты о фильме «Дорогой мой человек»
Фильм Хейфица — не только мелодраматическая эпопея, но и уникальный кинодокумент эпохи. Вот несколько малоизвестных деталей.
В 1958 году выезд советских съемочных групп за рубеж был сложен и дорог. Кенигсберг, лежавший в руинах, отлично имитировал немецкие города — так режиссер получил германский антураж без выезда из СССР.
«Дорогой мой человек» — один из ранних советских цветных фильмов. Но некоторые сцены снимали на черно-белую пленку из-за технических ограничений: цветная камера была громоздкой и требовала мощного освещения, а на руинах с этим были проблемы.
Леонид Быков сыграл эпизодическую, но запоминающуюся роль. Будущая звезда («В бой идут одни “старики”») появилась в кадре в образе пациента госпиталя Павла Богатырева. Для Быкова это была одна из первых работ в кино.
Чтобы достоверно сыграть хирурга, Алексей Баталов неделями дежурил в операционных и учился накладывать швы. Позже он вспоминал, что его мастерство однажды пригодилось в реальной жизни.
В 2010 году вышел ремейк — 16-серийный телесериал «Дорогой мой человек» снимали уже в Кронштадте и Сестрорецке, главные роли исполнили Юлия Шубарева и Сергей Яценюк. Но тот, калининградский, черно-бело-цветной след остался в истории навсегда.