Где снимали фильм «Дорогой мой человек» (1958): калининградские руины, «сыгравшие» Берлин

Картина о врачебном долге и большой любви, пронесенной через войну, скрывает в своих кадрах не только драму героев, но и историю разрушенного города. Рассказываем, где снимали фильм «Дорогой мой человек» 1958 года
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Дорогой мой человек»
Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

«Дорогой мой человек» (1958) — советский цветной фильм режиссера Иосифа Хейфица, снятый на студии «Ленфильм» по мотивам романов Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все». Главную роль врача Владимира Устименко исполнил Алексей Баталов, а его экранную возлюбленную — Инна Макарова. В картине также снялись Леонид Быков и Юрий Медведев. История о человеке, преданном медицине и одной единственной любви, разворачивается на фоне предвоенных лет, войны и первых послевоенных дней — для съемок последних эпизодов режиссер выбрал Калининградскую область, всего через 13 лет после окончания боевых действий выглядевшую как открытая рана. В статье рассказываем, где снимали фильм «Дорогой мой человек».

Города, места и локации, где снимали «Дорогой мой человек»

Съемочная группа Хейфица работала в Калининграде и Балтийске в 1957 году, запечатлев облик города, который сегодня уже невозможно увидеть. Многие здания тогда еще лежали в руинах, и эти разрушения органично вошли в сюжет — фильм рассказывал о недавно отгремевшей войне. 

Руины Королевского замка — «До Берлина 100 км»

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Самый яркий пример кинематографической маскировки: южная стена разрушенного Королевского замка в Калининграде исполнила роль пригорода Берлина. На ее фоне снята сцена с табличкой «До Берлина 100 км». Для советского зрителя 1958 года этот кадр создавал полную иллюзию немецкой территории — только посвященные знали, что на самом деле это центр Калининграда.

Рейхсбанк и флигель Унфрида

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Сосед Королевского замка — здание бывшего Рейхсбанка — тоже попал в объектив. В одном из эпизодов по бывшей Замковой улице едут танки на фоне руин этого банковского комплекса. Позже на этом месте построят печально известный Дом Советов.

Еще один архитектурный призрак, заснятый Хейфицем, — флигель Унфрида, часть того же замкового ансамбля. Он многократно появляется в кадре, в том числе в сцене, где героиня приезжает на грузовике. Сегодня флигеля уже не существует, и фильм остается одним из немногих его документальных свидетельств.

Альтштадтская ратуша и Московский проспект

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Героиня перебегает через груду битого кирпича — внимательный взгляд узнает в этих обломках цоколь руин Альтштадтской ратуши, одного из символов довоенного Кенигсберга.

А сцена марша советских войск снята на бывшей Длинной улице — сегодня это Московский проспект, главная магистраль Калининграда. В год съемок там еще не было современных высоток, только груды кирпича и фундаменты разрушенных домов.

Остров Канта и единственный уцелевший дом Кнайпхофа

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Целый блок эпизодов снимали на территории нынешнего острова Канта. В кадр попали места, где сегодня находятся эстакадный мост, общественное пространство под ним и, конечно, Кафедральный собор. Особый интерес представляет единственный дом Кнайпхофа, уцелевший после бомбежек — он появляется в нескольких сценах, а в одном из эпизодов даже горит. Сейчас на этом месте улица Виктора Гюго, и от того дома не осталось и следа.

Балтийск и его маяк

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Морские сцены фильма снимали в Балтийске (тогда — Пиллау). Самым узнаваемым объектом стал городской маяк, который и сегодня встречает корабли, заходящие в порт. Эти кадры придают ленте подлинный балтийский колорит.

Неопознанный госпиталь

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Одна из ключевых локаций до сих пор остается загадкой для краеведов. Здание, где снимали сцены военного госпиталя, пока не идентифицировано — возможно, это был реальный медицинский корпус, не сохранившийся до наших дней, или павильонная постановка.

Интересные факты о фильме «Дорогой мой человек»

Фильм Хейфица — не только мелодраматическая эпопея, но и уникальный кинодокумент эпохи. Вот несколько малоизвестных деталей.

  • В 1958 году выезд советских съемочных групп за рубеж был сложен и дорог. Кенигсберг, лежавший в руинах, отлично имитировал немецкие города — так режиссер получил германский антураж без выезда из СССР.

  • «Дорогой мой человек» — один из ранних советских цветных фильмов. Но некоторые сцены снимали на черно-белую пленку из-за технических ограничений: цветная камера была громоздкой и требовала мощного освещения, а на руинах с этим были проблемы.

  • Леонид Быков сыграл эпизодическую, но запоминающуюся роль. Будущая звезда («В бой идут одни “старики”») появилась в кадре в образе пациента госпиталя Павла Богатырева. Для Быкова это была одна из первых работ в кино.

  • Чтобы достоверно сыграть хирурга, Алексей Баталов неделями дежурил в операционных и учился накладывать швы. Позже он вспоминал, что его мастерство однажды пригодилось в реальной жизни.

  • В 2010 году вышел ремейк — 16-серийный телесериал «Дорогой мой человек» снимали уже в Кронштадте и Сестрорецке, главные роли исполнили Юлия Шубарева и Сергей Яценюк. Но тот, калининградский, черно-бело-цветной след остался в истории навсегда.

Кадр из фильма «Дорогой мой человек»