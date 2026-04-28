Фильм о летчице Литвяк представят в дни Кавказского инвестиционного форума

«Планируется презентация и премьерный показ военной драмы, посвященной легендарной летчице Лидии Литвяк. Это лента о самой успешной советской летчице времен Великой Отечественной войны. Лидия Литвяк совершила более 150 боевых вылетов и сбила десятки вражеских самолетов лично и в составе группы. Она стала настоящей легендой. Ее Як-1 с цветком на капоте наводил страх на врагов. Одним из самых известных эпизодов ее службы стало уничтожение немецкого аса, который считался непобедимым», — пояснили в пресс-службе.