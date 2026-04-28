Фильм о летчице Литвяк представят в дни Кавказского инвестиционного форума

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 28 апреля. / ТАСС/. Около 50 кинопоказов фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, и картин, снятых на Северном Кавказе, пройдут в дни Кавказского инвестиционного форума. Центральным станет премьерный показ фильма о летчице Лидии Литвяк, сообщила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель совета фонда «Инносоциум» Елена Маринина.
«Пройдет 50 кинопоказов. Центральным показом в преддверии Дня Победы будет фильм о летчице Лидии Литвяк, фильм о Великой Отечественной войне. Он состоится 30 апреля. Также пройдет много других кинопоказов в разных регионах Северного Кавказа», — сказала она на сессии «Твой бренд. Твоя карьера. Твой Кавказ».
Кинопоказы и творческие встречи с создателями фильмов состоятся в рамках проекта «Душа России. Юг». Картину «Литвяк» представят в кинотеатре «Октябрь» в городе Минеральные Воды, сообщили журналистам в пресс-службе форума. Там же пройдет творческая встреча с создателем фильма режиссером Андреем Шальопой.
«Планируется презентация и премьерный показ военной драмы, посвященной легендарной летчице Лидии Литвяк. Это лента о самой успешной советской летчице времен Великой Отечественной войны. Лидия Литвяк совершила более 150 боевых вылетов и сбила десятки вражеских самолетов лично и в составе группы. Она стала настоящей легендой. Ее Як-1 с цветком на капоте наводил страх на врагов. Одним из самых известных эпизодов ее службы стало уничтожение немецкого аса, который считался непобедимым», — пояснили в пресс-службе.
Показы фильмов пройдут в кинотеатрах, дворцах культуры, библиотеках и досуговых центрах Минеральных Вод, Ессентуков, Пятигорска и других городов Северного Кавказа. Некоторые из запланированных к показу фильмов сняты на территории Кавказа.
Кавказский инвестиционный форум проходит