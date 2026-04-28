В Минкультуры заявили, что проверили «Метод-3» «после обращения гражданина»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ проверило сериал «Метод-3» на соответствие духовно-нравственным ценностям после получения соответствующего запроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Сериал «Метод-3» был удален из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора на основании заключения Минкультуры о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и/или пропагандирующих их отрицание.
В ведомстве отметили, что заключение на многосерийный фильм «Метод 3» было выдано «в рамках обращения гражданина в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минкультуры России».
«Метод» — российский триллер о следователе Родионе Меглине в исполнении Константина Хабенского. Премьера первого сезона состоялась в 2015 году, второй вышел в 2020 году, третий — в ноябре 2025-го.