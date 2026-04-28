Эксперт Агирбов: онлайн-платформы могут стимулировать развитие киноиндустрии

При поддержке государства в последние годы киноиндустрия в регионе активно развивается, отметил министр культуры Карачаево-Черкесии
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатр

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 28 апреля. / ТАСС/. Развитию киноиндустрии и креативной экономики могут способствовать онлайн-платформы, которым нужен интересный контент. Такое мнение высказал на полях Кавказского инвестиционного форума министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов.

«Отечественное кино нужно, в том числе для развития экономики. Наши ценности нужно доносить до молодежи интересно. Видим большую господдержку: гранты, субсидии. Сейчас очень важный инструмент появился — прокатчики. Есть онлайн-платформы, им всем нужен контент. Сегодня мы живем в рынке, есть возможность создавать, продавать и зарабатывать», — сказал Агирбов на сессии «Кинопроизводство на Кавказе».

При поддержке государства в последние годы киноиндустрия в регионе активно развивается, отметил министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году КЧР стала площадкой для реализации более 10 кинопроектов. В частности, в Архызе работала съемочная группа фильма Юрия Быкова «Вершина». В республике также провели первый международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций». Осенью 2026 года запланирован выход в прокат фильма «Испытание аулом — 2. Ход конем» — второй части семейной комедии, снятой в Карачаево-Черкесии.

Кавказский инвестиционный форум проходит 28—30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».

Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. ТАСС — информационный партнер.