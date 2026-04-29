Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Астапова высказалась о сходстве с Асмус: «Мы очень разные»

Валерия Астапова рассказала Кино Mail о частых сравнениях с Кристиной Асмус
Валерия Астапова, фото: пресс-служба РМГ

Актриса и певица Валерия Астапова рассказала Кино Mail, что ее часто сравнивают со многими знаменитостями. По словам Астаповой, ей приятно, что люди проводят параллели между ней и другими красивыми женщинами.

«Меня сравнивают и с Кристиной Асмус, и с Кэмерон Диаз. Мне всегда приятно сравнение с красотками. Но каждая из нас абсолютно исключительна. Мы это знаем», — высказалась артистка во время вечеринки канала РУ.тв.

Кристина Асмус на открытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Астапова отметила, что лично знакома со звездой фильма «Хочу замуж» и была гостьей на недавней вечеринке, которую Асмус устроила в честь своего 38-летия.

«Было очень смешно, когда Кристина зашла в дамскую комнату, а я из нее выходила. Я увидела по ее близкому человеку, как он замер и не мог понять, почему она так быстро переоделась. Какие-то общие черты есть, но мы очень разные. У нас очень разные характеры. Так думают только люди, которые нас не знают», — заключила Астапова.

Ранее Кристина Асмус в образе «невесты» пришла на открытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). 