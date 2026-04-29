Актриса Астапова высказалась о сходстве с Асмус: «Мы очень разные»

Актриса и певица Валерия Астапова рассказала Кино Mail, что ее часто сравнивают со многими знаменитостями. По словам Астаповой, ей приятно, что люди проводят параллели между ней и другими красивыми женщинами.
«Меня сравнивают и с Кристиной Асмус, и с Кэмерон Диаз. Мне всегда приятно сравнение с красотками. Но каждая из нас абсолютно исключительна. Мы это знаем», — высказалась артистка во время вечеринки канала РУ.тв.
Астапова отметила, что лично знакома со звездой фильма «Хочу замуж» и была гостьей на недавней вечеринке, которую Асмус устроила в честь своего 38-летия.
«Было очень смешно, когда Кристина зашла в дамскую комнату, а я из нее выходила. Я увидела по ее близкому человеку, как он замер и не мог понять, почему она так быстро переоделась. Какие-то общие черты есть, но мы очень разные. У нас очень разные характеры. Так думают только люди, которые нас не знают», — заключила Астапова.
Ранее Кристина Асмус в образе «невесты» пришла на открытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).