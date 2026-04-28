На прошлой неделе инсайдеры подтвердили: дочь Ленни Кравица и бывший участник One Direction обручились.
Ченнинг Татум не остался в стороне после новости о помолвке своей бывшей невесты Зои Кравиц с Гарри Стайлсом. 46-летний актер опубликовал в соцсетях загадочное стихотворение.
В понедельник, 27 апреля, в своем личном блоге он выложил короткое сочинение, автором которого значится Джон Родел.
«Мой разум и сердце развелись десять лет назад из-за спора о том, кто виноват в том, что я стал таким неряшливым. В конце концов, они не могли находиться в одной комнате друг с другом», — процитировал строки Ченнинг. Актер опубликовал текст без названия вместе с песней «Faith’s Hymn» в исполнении хора Beautiful Chorus.
Загадочный пост Татума появился спустя несколько дней после того, как издание Page Six эксклюзивно сообщило о помолвке 37-летней Кравиц и 32-летнего Стайлса. Пара встречается восемь месяцев.
«Он совершенно очарован, — сообщил инсайдер изданию о бывшем участнике One Direction в прошлый четверг. — Он готов спрыгнуть со скалы ради нее».
Для Кравиц это не первая помолвка. Ранее она была замужем за 38-летним актером Карлом Глусманом с июня 2019 года до их расставания в декабре 2020-го. Затем в 2021 году она начала встречаться с Татумом, в 2023 году они обручились, но всего через год внезапно расстались.