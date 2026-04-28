Станислав Садальский перенес операцию: «Уже не ползаю»

Актеру Садальскому сделали операцию на коленный сустав
Станислав Садальский
Станислав СадальскийИсточник: Legion-Media.ru

Актер Станислав Садальский сообщил в Telegram-канале, что перенес операцию на колено.

«Уже не ползаю по сцене и странно не хожу. Робот из госпиталя им. Вишневского с “глазами” выполнил протезирование коленного сустава на отлично! Офигительные врачи-хирурги», — поделился артист.

Шоумен признался, что остался под большим впечатлением от профессионализма врачей. Он показал рентген-снимки «до» и «после» хирургического вмешательства, а также дал совет поклонникам, которые страдают от боли в коленях.

«Введение дорогущей гиалуроновой кислоты в полость сустава не рекомендую (временно уменьшает боль, но дает болезненные накостные наросты). Откажитесь сразу от препаратов, не мучайте себя и ноги», — заявил актер.

Садальский посоветовал поклонникам сразу обратиться к профессиональным хирургам, которые подберут им лечение, а не рассчитывать на дорогостоящие препараты.