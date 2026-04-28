Елена Проклова о ситуации в Туапсе: «Близкие рассказывают, что это ужасно»

Актриса Елена Проклова выразила свою солидарность с жителями Туапсе, столкнувшимися с очередной атакой БПЛА. Ее слова передает Daily Storm.
Знаменитость считает, что происходящее в городе — это настоящая трагедия. В воздухе висит густой черный дым, а в море образовалось огромное нефтяное пятно.
«Все люди в панике, потому что проблема касается не только нас (местных жителей. — “Газета”), но и тех, кто планировал там отдыхать. Я сейчас нахожусь на гастролях, но мои близкие рассказывают, что это ужасно», — заявила артистка.
Проклова подчеркнула, что атаки наносят ущерб местной фауне. Она спросила: «Люди могут прожить без моря, но как быть рыбам и птицам, для которых оно жизненно важно?»
