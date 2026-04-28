28 апреля сыну Павла Прилучного и Зепюр Брутян Микаэлю исполнилось три года. В честь праздника звездный отец опубликовал в своем блоге трогательное и забавное видео. На кадрах мальчик весело бегает по вагону поезда, а сам актер обратился к нему с теплым поздравлением.
«Сынок, с тремя годами! Для нас ты все тот же маленький вихрь, который за пять минут может разобрать полкомнаты, спрятать мой телефон в игрушках и накормить Тэффи (собака Павла, — Прим. ред.) своим завтраком», — написал Прилучный.
В своем обращении актер с юмором перечислил шалости ребенка и пожелал ему не терять улыбку, даже когда папа забирает сладкое перед ужином.
«Желаю тебе никогда не терять свою улыбку (даже когда папа забирает сладкое перед ужином), научиться нажимать кнопки пульта не все подряд, а только нужные, и чтобы твой дневной сон длился чуть подольше», — добавил он.
Павел также признался сыну в любви, пообещав принимать его любым: «Я тебя очень люблю. “Даже когда ты скачешь по дивану в 7 утра”».
Напомним, что первой супругой Прилучного была Агата Муцениеце. Актриса и телеведущая воспитывает от него сына Тимофея и дочь Мию. Их брак распался в 2020 году. В мае 2022 года Павел официально оформил отношения с Зепюр Брутян, а в конце августа того же года пара сыграла пышную свадьбу.
Спустя восемь месяцев у них родился Микаэль. Как отмечают родители, мальчик растет артистичным и спортивным.