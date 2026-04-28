Сериал «Метод 3» удалили с онлайн-площадок по требованию Роскомнадзора

В пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» отметили, что Минкультуры выдало заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание
Кадр из сериала «Метод» (3 сезон)

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Третий сезон сериала «Метод» был удален с онлайн-площадок в соответствии с требованиями Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

«Сериал “Метод 3” был удален из онлайн-кинотеатров “Кинопоиск” и “Иви” по требованию Роскомнадзора. По информации из предписания, Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание. В соответствии с законом “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее убедился корреспондент ТАСС, третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли недоступен для просмотра на платформах «Кинопоиск» и «Иви». При этом первые два сезона проекта остаются доступными пользователям. ТАСС запросил официальный комментарий Министерства культуры РФ.