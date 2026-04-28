Еще совсем недавно широкая аудитория знала ее только как супругу генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Но сегодня разговор все чаще заходит и о ее ролях: амбициозная манипуляторша из «Содержанок», железная дочь купца из «Угрюм-реки» и другие работы. Всего за несколько лет Софья Эрнст вошла в актерскую элиту, и с каждым годом фильмов с ее участием становится только больше. Собрали пять наиболее важных ее работ.
«Содержанки»
Первый и самый главный проект, конечно же, — дебютный сериал «Содержанки» театрального режиссера Константина Богомолова, вышедший в 2019 году. Эротический триллер об изнанке московского гламура сразу стал одним из самых обсуждаемых российских проектов. Шумиха дошла и до зарубежья: первый сезон купил Amazon Prime и перевел на немецкий и французский языки.
Эрнст досталась одна из главных ролей. Ее Даша Смирнова — молодая искусствоведка из Саратова. Она приезжает в столицу с мечтой открыть собственную галерею. Сначала героиня предстает тихой провинциалкой, но вскоре раскрывается как манипуляторша, готовая на все ради успеха.
До этого Богомолов уже работал с Эрнст в театре, так что прекрасно знал ее потенциал. Так же, как и потенциал Александры Ребенок, Дарьи Мороз и Марины Зудиной, которые также играли в его постановках. Сама Софья позже признавалась, что сложнее всего ей давались интимные сцены. Справляться с напряжением помогал партнер по кадру Сергей Бурунов, а точнее — его юмор в самые щекотливые моменты. Сериал получил четыре сезона, и Эрнст появилась в трех из них.
«Угрюм-река»
Масштабная историческая экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» вышла в 2021 году. Действие сериала разворачивается в конце XIX — начале XX века в Сибири. В центре внимания — история нескольких поколений семьи Громовых на фоне одержимости золотом и той цены, которую люди платят за власть и деньги.
Эрнст здесь сыграла Нину Куприянову — единственную дочь богатого купца, которая выходит замуж по расчету за Прохора Громова (Александр Горбатов). На первый взгляд хрупкая и благородная Нина на деле оказывается жесткой и прагматичной. По мере развития сюжета она превращается в властную хозяйку. Интересно, что у этой героини есть реальный прототип — Вера Баландина, одна из первых российских женщин, получивших степень магистра наук в Сорбонне и ставшая крупной предпринимательницей. Сама Софья позже отмечала, что именно это перевоплощение стало для нее главным вызовом в карьере.
«Северный ветер»
Фильм «Северный ветер» Ренаты Литвиновой вырос из ее же спектакля в МХТ имени Чехова, премьера которого состоялась еще в 2017 году. Эрнст досталась едва ли не самая безрадостная роль в карьере. Ее Фаина выходит замуж за Бенедикта (Антона Шагина), который по-настоящему любил ее погибшую сестру Фанни. В результате он так и не смог полюбить Фаину. Та же просто проживает годы в нелюбви, чувствуя себя лишней.
Вообще это история о могущественном женском клане, который правит Северными полями. Картина пестрит готикой и фантасмагорией. Наряды подготовил Демна Гвасалия, а одну из ролей исполнила дочь Литвиновой — Ульяна Добровская.
«Золото Умальты»
Приключенческий фильм «Золото Умальты» основан на реальных событиях: в 1917 году вблизи реки Умальты в Хабаровском крае банда в шаманских масках напала на обоз золотопромышленной компании и похитила сорок пудов золота, которое так и не нашли. Эрнст сыграла главную женскую роль — актрису по имени Соня. Ее персонаж — авантюристка и бывшая любовница петербургского золотопромышленника Булыгина (Александра Самойленко).
За очаровательным обликом скрывается роковая женщина с собственными целями. Но, чтобы добиться желаемого, ей приходится вести опасную игру. Ради роли Софья радикально сменила имидж — перекрасила волосы в рыжий цвет, поскольку именно так был описан персонаж в сценарии.
«Авиатор»
Новинка российского кино «Авиатор» — экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина. Причем это первое перенесение прозы автора на экран. Главный герой — Иннокентий Платонов (Александра Горбатова), замороженный в советские годы, приходит в сознание почти столетие спустя в лаборатории профессора Гейгера (Константина Хабенского). Работа над сценарием заняла несколько лет: над ним в разное время трудились братья Пресняковы, сам Водолазкин и легендарный сценарист Юрий Арабов.
Софья сыграла Валентину — помощницу профессора, состоящую в отношениях с авиамагнатом Желтковым (Евгения Стычкина). «Авиатор» получил смешанные отзывы, но точно стал одним из главных российских кинособытий последних лет. И участие Эрнст в проекте такого масштаба — уже не неожиданность, а вполне привычное дело.