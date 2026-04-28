Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Эрнст на экране: 7 ролей, которые сделали ее звездой

За несколько лет она прошла путь до одной из самых востребованных героинь российского кино
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Софья Эрнст
Софья Эрнст

Еще совсем недавно широкая аудитория знала ее только как супругу генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Но сегодня разговор все чаще заходит и о ее ролях: амбициозная манипуляторша из «Содержанок», железная дочь купца из «Угрюм-реки» и другие работы. Всего за несколько лет Софья Эрнст вошла в актерскую элиту, и с каждым годом фильмов с ее участием становится только больше. Собрали пять наиболее важных ее работ.

«Содержанки»

Кадр из сериала «Содержанки»
Кадр из сериала «Содержанки»

Первый и самый главный проект, конечно же, — дебютный сериал «Содержанки» театрального режиссера Константина Богомолова, вышедший в 2019 году. Эротический триллер об изнанке московского гламура сразу стал одним из самых обсуждаемых российских проектов. Шумиха дошла и до зарубежья: первый сезон купил Amazon Prime и перевел на немецкий и французский языки.

Эрнст досталась одна из главных ролей. Ее Даша Смирнова — молодая искусствоведка из Саратова. Она приезжает в столицу с мечтой открыть собственную галерею. Сначала героиня предстает тихой провинциалкой, но вскоре раскрывается как манипуляторша, готовая на все ради успеха.

До этого Богомолов уже работал с Эрнст в театре, так что прекрасно знал ее потенциал. Так же, как и потенциал Александры Ребенок, Дарьи Мороз и Марины Зудиной, которые также играли в его постановках. Сама Софья позже признавалась, что сложнее всего ей давались интимные сцены. Справляться с напряжением помогал партнер по кадру Сергей Бурунов, а точнее — его юмор в самые щекотливые моменты. Сериал получил четыре сезона, и Эрнст появилась в трех из них.

«Угрюм-река»

Кадр из сериала «Угрюм-река»
Кадр из сериала «Угрюм-река»

Масштабная историческая экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» вышла в 2021 году. Действие сериала разворачивается в конце XIX — начале XX века в Сибири. В центре внимания — история нескольких поколений семьи Громовых на фоне одержимости золотом и той цены, которую люди платят за власть и деньги.

Эрнст здесь сыграла Нину Куприянову — единственную дочь богатого купца, которая выходит замуж по расчету за Прохора Громова (Александр Горбатов). На первый взгляд хрупкая и благородная Нина на деле оказывается жесткой и прагматичной. По мере развития сюжета она превращается в властную хозяйку. Интересно, что у этой героини есть реальный прототип — Вера Баландина, одна из первых российских женщин, получивших степень магистра наук в Сорбонне и ставшая крупной предпринимательницей. Сама Софья позже отмечала, что именно это перевоплощение стало для нее главным вызовом в карьере.

«Северный ветер»

Кадр из фильма «Северный ветер»
Кадр из фильма «Северный ветер»

Фильм «Северный ветер» Ренаты Литвиновой вырос из ее же спектакля в МХТ имени Чехова, премьера которого состоялась еще в 2017 году. Эрнст досталась едва ли не самая безрадостная роль в карьере. Ее Фаина выходит замуж за Бенедикта (Антона Шагина), который по-настоящему любил ее погибшую сестру Фанни. В результате он так и не смог полюбить Фаину. Та же просто проживает годы в нелюбви, чувствуя себя лишней.

Вообще это история о могущественном женском клане, который правит Северными полями. Картина пестрит готикой и фантасмагорией. Наряды подготовил Демна Гвасалия, а одну из ролей исполнила дочь Литвиновой — Ульяна Добровская.

«Золото Умальты»

Кадр из фильма «Золото Умальты»
Кадр из фильма «Золото Умальты»

Приключенческий фильм «Золото Умальты» основан на реальных событиях: в 1917 году вблизи реки Умальты в Хабаровском крае банда в шаманских масках напала на обоз золотопромышленной компании и похитила сорок пудов золота, которое так и не нашли. Эрнст сыграла главную женскую роль — актрису по имени Соня. Ее персонаж — авантюристка и бывшая любовница петербургского золотопромышленника Булыгина (Александра Самойленко).

За очаровательным обликом скрывается роковая женщина с собственными целями. Но, чтобы добиться желаемого, ей приходится вести опасную игру. Ради роли Софья радикально сменила имидж — перекрасила волосы в рыжий цвет, поскольку именно так был описан персонаж в сценарии.

«Авиатор»

Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

Новинка российского кино «Авиатор» — экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина. Причем это первое перенесение прозы автора на экран. Главный герой — Иннокентий Платонов (Александра Горбатова), замороженный в советские годы, приходит в сознание почти столетие спустя в лаборатории профессора Гейгера (Константина Хабенского). Работа над сценарием заняла несколько лет: над ним в разное время трудились братья Пресняковы, сам Водолазкин и легендарный сценарист Юрий Арабов.

Софья сыграла Валентину — помощницу профессора, состоящую в отношениях с авиамагнатом Желтковым (Евгения Стычкина). «Авиатор» получил смешанные отзывы, но точно стал одним из главных российских кинособытий последних лет. И участие Эрнст в проекте такого масштаба — уже не неожиданность, а вполне привычное дело.