До этого Богомолов уже работал с Эрнст в театре, так что прекрасно знал ее потенциал. Так же, как и потенциал Александры Ребенок, Дарьи Мороз и Марины Зудиной, которые также играли в его постановках. Сама Софья позже признавалась, что сложнее всего ей давались интимные сцены. Справляться с напряжением помогал партнер по кадру Сергей Бурунов, а точнее — его юмор в самые щекотливые моменты. Сериал получил четыре сезона, и Эрнст появилась в трех из них.