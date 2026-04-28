Кэмерон Диаз рассказала о своих материнских тревогах и переживаниях. Актриса призналась, что очень счастлива воспитывать сына и дочь. По словам звезды «Маски», роль матери — лучшая в ее жизни.
Однако Диаз часто волнуется из-за того, что родила детей поздно. Впервые она стала мамой в 2019 году, когда ей было 47 лет. Актриса сообщила, что переживает из-за своего возраста. Она хочет быть активной для своих детей.
«Единственное, что меня сейчас тревожит, это возраст. Я должна быть бодрой и здоровой. Я должна дожить до 107 лет. Женщины, у которых дети моего возраста, буквально на 20 лет моложе меня. Это совершенно нормально. Но я хочу чувствовать себя живой и активной для своего ребенка», — заявила звезда.
Кэмерон Диаз взяла паузу в карьере после того, как в 2015 году вышла замуж за Бенджи Мэддена. Актриса решила сосредоточиться на семье. Несколько лет она и супруг пытались завести ребенка.
Как сообщали инсайдеры, Диаз пришлось несколько раз сделать ЭКО, чтобы стать матерью. В конце декабря 2019 года у нее родилась дочь Рэддикс, а в 2024-м на свет появился сын Кардинал.
В 2025-м Диаз впервые за десять лет снялась в кино. Она появилась в картине «Снова в деле». Актриса рассказывала, что муж настоял на том, чтобы она вернулась в профессию, так как знает, как жена любит свое дело.