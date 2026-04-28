В Сети появилось редкое фото внучки Людмилы Гурченко

Единственная прямая наследница Людмилы Гурченко, внучка народной артистки СССР Елена Королева, впервые за долгое время вышла на связь с публикой. 42-летняя женщина опубликовала новый снимок в своем личном блоге.
На фото Королева запечатлена во время прогулки по Москве. Она выбрала классический черный кожаный тренч и круглые темные очки. Главным акцентом образа стала ярко-синяя помада.
После ухода из жизни великой актрисы в 2011 году, а затем и ее дочери Марии Королевой в 2017-м, Елена осталась последней представительницей знаменитой династии. Несмотря на громкое семейное наследие, она ведет затворнический образ жизни. Женщина почти не появляется в светской хронике, избегает интервью и не участвует в телепередачах.
Известно, что у Елены есть дочь Таисия. В 2022 году Королева сообщила, что ждет еще одного ребенка, однако позднее у нее случился выкидыш.