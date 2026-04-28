Вилле Хаапасало женился на режиссере Тине Баркалая

Актер и телеведущий Вилле Хаапасало официально оформил отношения с режиссером Тиной Баркалая. О радостном событии рассказала Алена Хмельницкая в своем личном блоге.
«Мои дорогие любимые молодожены, как я счастлива за вас! Берегите друг друга», — написала подруга пары, приложив совместный снимок. На фото Вилле и Тина показали обручальные кольца.
Как сообщают СМИ, их роман завязался несколько лет назад. Режиссер подарила Хаапасало сына, мальчика назвали Сандро. Ходили слухи, что звезда «Особенностей национальной охоты» ушел от супруги к новой избраннице, оставив двоих детей, но впоследствии изменил решение.
Сейчас Вилле Хаапасало живет в Финляндии, где активно развивает собственное дело — сеть грузинских ресторанов. За годы карьеры финский актер снялся более чем в 60 проектах. Самые узнаваемые из них — «Особенности национальной охоты», «Кукушка», «22 июня. Роковые решения», «Особенности национальной рыбалки», «Диверсант», «Любовь в большом городе» и «Беременный».