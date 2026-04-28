Вилле Хаапасало женился на режиссере Тине Баркалая

Сейчас Вилле Хаапасало живет в Финляндии, где активно развивает собственное дело — сеть грузинских ресторанов. За годы карьеры финский актер снялся более чем в 60 проектах. Самые узнаваемые из них — «Особенности национальной охоты», «Кукушка», «22 июня. Роковые решения», «Особенности национальной рыбалки», «Диверсант», «Любовь в большом городе» и «Беременный».