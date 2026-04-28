Федор Бондарчук вышел в свет с сыном и внучкой

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера анимационного фильма «Грузовички». В широкий прокат лента выйдет 30 апреля.
На закрытый показ пришли режиссер Федор Бондарчук с сыном Сергеем Бондарчуком-мл. и внучкой Маргаритой, актриса Агата Дранга и ее муж Петр, а также артисты Андрей Золотарев, Анна Цуканова-Котт, Михаил Врубель, Алексей Иванов, Максим Филатов, Алексей Гаврилов и Катерина Кейру, Согдиана, Виктор Кейру, Марина Калецкая, Сергей Корнихин. Большинство гостей привели с собой детей.