В сети обсудили внешность Педро Паскаля без усов

Чилийско-американский актер Педро Паскаль появился на фестивале поп-культуры CCXP в Мехико и вызвал обсуждение в сети. Видео и комментарии опубликованы на странице новостного сайта Sensacine Mexico.
51-летний артист предстал на публике в черных штанах и серой оверсайз-футболке. Его внешний вид был дополнен цепочкой с фиолетовым кулоном.
Поклонники обратили внимание на то, что звезда «Материалистки» вновь появился на публике без усов. Многие из них отметили, что Паскаль без них выглядит странно.
«Теперь он стал старше на 10 лет», «Я думала, что это Том Холланд», «Раньше я его любила за усы, но теперь все кончено», «Кто-нибудь, верните ему усы», «Он теперь не такой привлекательный, как раньше», — возмущались они.
В то же время были и те пользователи сети, которые обрадовались изменениям во внешности знаменитости: «Помолодел», «Чудесный мужчина», «Он все молодеет и молодеет», «Какой красивый», «Отлично смотрится без усов».
Ранее сообщалось, что Педро Паскаль судится с «Педро Пискалем».