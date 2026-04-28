Елизавета Боярская не только играет в театре и снимается в кино, но также хорошо поет. Недавно 40-летняя актриса записала совместное видео с Гошей Куценко. Они вместе исполнили композицию «Я твоя».
Ранее этот трек Куценко записал вместе с Юлией Пак. Он предложил поклонникам слушать его новую музыкальную работу, снимать под нее видео и отмечать его. Боярская поддержала коллегу и записала с ним ролик на котором они исполнили припев.
Звезда сериала «Опасная близость» позировала в нежно-розовом жакете. Она завила волосы и уложила их мягкими волнами, а также сделала нежный макияж.
«Песня “Твоя я” в стриминге! На всех платформах! Буду ждать ваши видосы под трек! Мы с Елизаветой начинаем! Отмечайте меня в совместные посты — самые классные видосы буду публиковать здесь!» — сообщил Куценко.
Актеры ранее уже работали вместе в одном проекте. В 2022 году они снимались в сериале «Без правил». Боярская сыграла владелицу сети автопарков, а Куценко — криминального авторитета. Его герой, по сюжету, хочет отобрать ценную землю, принадлежащую персонажу дочери Михаила Боярского.
Накануне, 23 апреля, Елизавета Боярская посетила закрытие 48-го Московского международного кинофестиваля.
До этого актриса поздравила старшего сына Андрея с днем рождения и показала, каким он вырос, вызвав восхищение подписчиков. Наследнику Елизаветы Боярской и Максима Матвеева исполнилось 14 лет.