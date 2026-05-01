В жизни Лукаса есть единственный близкий ему человек — бабушка Антония, когда-то приютившая осиротевшего мальчика. Банк вешает на Антонию неподъемный долг и под этим предлогом пытается выселить из квартиры. Чтобы отдать деньги, Лукас опрометчиво крадет из больницы дефибриллятор, попадает в тюрьму, знакомится с криминальным авторитетом, совершает побег и планирует стать перевозчиком мафии. Однако полиция выходит на его след и вербует для работы сексотом. Но оказывается, что вместо доносов на бандитов он должен выполнять еще более преступные поручения коррумпированных офицеров. Что ж, ради бабушки Лукас готов на все.