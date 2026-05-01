«Страсть»
Триумфатором 48-го Московского международного кинофестиваля стал фильм индийского режиссера Фазиля Разака «Страсть». Необходимо подчеркнуть, что это не Болливуд (бомбейское кино на языках хинди и хинглиш). «Страсть» принадлежит киноиндустрии Кералы — южноиндийского штата, делающего ставку на реализм, психологизм и социальную проблематику. Мало где в современном мире умеют делать социальное кино увлекательным и зрительским лучше, чем в Индии. Так и сюжет «Страсти» отличается шокирующей нетривиальностью.
Бандит-неудачник Шану хочет убить ушедшую от него подругу, но у него нет денег на пистолет. Однажды он знакомится с Амалой, помешанной на мотоциклах, и предлагает ей платное обучение езде. Пользуясь ментальными особенностями девушки, он вовлекает ее в преступную деятельность, не подозревая, что прошлое новой подруги таит в себе страшные тайны.
Расхожий сюжет отношений бандита и девушки «не в себе» постепенно перерастает в драму о семейном насилии, а к финалу обретает выход и свет, не скатываясь ни в заурядную сентиментальность, ни в брутальный макабр. Тот случай, когда главный приз ММКФ «Золотой Святой Георгий» достался картине, безусловно заслужившей победу. Награду за лучшую женскую роль получила исполнительница главной роли Амрухта Кришнакумар — блестяще сыгравшая непрофессиональная малаямская актриса, имевшая в конкурсе достойных конкуренток из Европы и Азии.
«Воздаяние»
Специальный приз жюри ММКФ получил испано-румынский фильм «Воздаяние» — шикарно снятый криминальный триллер, динамичный и сентиментальный. У режиссера и сценариста Даниеля Гусмана получилась увлекательная остросюжетная картина о благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад.
В жизни Лукаса есть единственный близкий ему человек — бабушка Антония, когда-то приютившая осиротевшего мальчика. Банк вешает на Антонию неподъемный долг и под этим предлогом пытается выселить из квартиры. Чтобы отдать деньги, Лукас опрометчиво крадет из больницы дефибриллятор, попадает в тюрьму, знакомится с криминальным авторитетом, совершает побег и планирует стать перевозчиком мафии. Однако полиция выходит на его след и вербует для работы сексотом. Но оказывается, что вместо доносов на бандитов он должен выполнять еще более преступные поручения коррумпированных офицеров. Что ж, ради бабушки Лукас готов на все.
«Небо везде одинаково»
Иранская картина «Небо везде одинаково» осталась без приза — возможно потому, что на Московском кинофестивале нет операторской номинации. Вполне вероятно, награда бы досталась этому фильму, снятому необыкновенно красиво и элегантно, со смелым, но оправданным использованием светосильной оптики на крупных планах.
Героиня ленты рано вышла замуж и родила. Сын уже почти взрослый, муж все время занят бизнесом. Она живет словно в золотой клетке и, чтобы не скучать, устраивается работать в модное кафе. Дружба с молодым официантом, который мечтает об Аргентине, пробуждает в красивой и молодой еще женщине собственные мечты.
Казалось бы, в фильме не происходит ничего страшнее закрытия кафе из-за жалоб соседей на шумную вечеринку. Но режиссер Хамидреза Газеми ухитрилась сделать из этой истории по-настоящему «залипательное» зрелище. И хотя герои мечтают об Аргентине, тот Иран, который мы увидели в фильме, очень хочется посетить.
«Покойся с миром»
Итальянскую ленту «Покойся с миром» было удивительно видеть в основном конкурсе — настолько это зрительское, не фестивальное кино. Однако комедия с черным юмором о депрессии и привидениях явно лучше унылых псевдопоисков киноязыка, которые на кинофестивалях зачастую выдают за артхаус.
Страдающий от депрессии одинокий сорокалетний журналист Леонардо специализируется на некрологах. Его отец работает на кладбище и совершенно равнодушен к сыну. Однажды Леонардо становится свидетелем того, как его отца убивают похитители трупов. В результате сильнейшего стресса герою является призрак папы, но в молодом возрасте — когда он был очаровательным раздолбаем и плейбоем 60-х. Вместе они начинают болтаться по Риму и окрестностям с целью найти убийцу и заставить раскаяться.
Несмотря на мрачную завязку, это легкая и забавная история в чисто итальянском стиле, которую не портит даже излишняя суета, придающая зрелищу телевизионной попсовости.
«Это личное»
Во внеконкурсных программах сильнейшей картиной можно назвать «Это личное» — динамичную и местами страшную драму в духе американских политических триллеров 70-х. Вновь нас удивляет кинематограф штата Керала — дебют режиссера Депака Деона выглядит уверенно и профессионально.
Студентку из богатой малаппурамской семьи хотят выдать замуж, и она сбегает подальше от родителей. Оказавшись одна в Карнатаке, девушка подвергается большой опасности, так как даже не понимает местного языка. Героиня находит приют в доме одинокого пьющего старика. Его сын написал книгу, разоблачающую коррупцию в высших эшелонах власти, и был убит спецслужбами. Старик хочет найти рукопись сына и передать издателю.
Так фильм от душевных разговоров под водочку на фоне туманных долин Южной Индии переходит к погоням и перестрелкам. Удивляет еще и то, что в Индии подобный оппозиционный сюжет могут снять на таком высоком уровне, фактически, в провинциальной киностудии.
«Остров»
Итальянская картина Норы Янике «Остров» снята на Эльбе и представляет яркий дуэт-противостояние двух блестящих актрис разных поколений, польки Иоанны Кулиг и француженки Фанни Ардан.
Джоанна уединенно живет в великолепном старинном поместье со своим престарелым мужем Оскаром. Когда-то властный и богатый интеллектуал полностью подчинил девушку себе, но теперь прикован к постели и может только надсадно кашлять, не приходя в сознание. Его сиделка Ада, дама с идеальными манерами, проявляет максимум заботы не только о пациенте, но и о его жене. Но когда Джоанна под предлогом уроков рисования начинает привозить в поместье молодого парня, заботы Ады начинают все больше напоминать контроль под видом дружбы.
«Остров» — мрачная история в духе «Талантливого мистера Рипли», но про женщин и снятая женщинами (оператор Валентина Канилья). Картина сделана вполне на уровне известных экранизаций Рене Клемана и Энтони Мингеллы, но более камерного характера.