11-летний внук Леонида Ярмольника дебютировал в кино

Петр Мальцев снялся в фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» вместе со знаменитым дедом
Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник снимается в детской картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Вместе с актером в проекте задействован и его 11-летний внук Петр Мальцев.

Съемки в кино стали для школьника дебютными. У юного актера роль совсем не большая. Он играет Бубочку, жителя города Сколбор, где случайно оказывается главная героиня Злата (Алиса Клагиш).

Алиса Клагиш и Петр Мальцев, фото: кадр из видео
Изначально у героев отношения не складываются, но Злате необходимо подружиться с Бубочкой, чтобы пройти игру и вернуться домой. А вот Леонид Исаакович перевоплотится в Мастера Пошива, который отправит главную героиню на важное задание.

У Леонида Ярмольника два внука: 11-летний Петр и девятилетний Павел. Наследников народному артисту подарила единственная дочь Александра. Она замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым.

Петр Мальцев, фото: кадр из видео
Актер говорил, что обожает своих внуков. Они приезжают к знаменитому деду на выходных и каникулах. По словам Ярмольника, он даже старается подстраивать свое расписание под визиты Петра и Павла.

42-летняя дочь актера имеет художественное образование. Она занимается созданием стеклянных скульптур.

Напомним, Леонид Исаакович счастлив в браке с Оксаной Ярмольник, театральным художником по костюмам.

Леонид Ярмольник с супругой
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» с участием Леонида Ярмольника и Петра Мальцева состоится 25 июня. Кстати, в картине также снимается Алексей Воробьев.