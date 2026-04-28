Называть этот проект классической экранизацией было бы смелостью. Режиссер Владимир Мирзоев перенес действие романа в XXI век: неоновые вывески, электросамокаты, микрозаймы. Родион Раскольников не мучается в каморке под лестницей, а листает ленту смартфона, а его внутренний голос материализуется в отдельного персонажа – Тень или Черта. Предлагаем пройтись по местам, где в 2024 году снимали сериал «Преступление и наказание», тем более, что классический Петербург здесь щедро разбавлен подмосковными интерьерами и московскими руинами.