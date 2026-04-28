Называть этот проект классической экранизацией было бы смелостью. Режиссер Владимир Мирзоев перенес действие романа в XXI век: неоновые вывески, электросамокаты, микрозаймы. Родион Раскольников не мучается в каморке под лестницей, а листает ленту смартфона, а его внутренний голос материализуется в отдельного персонажа – Тень или Черта. Предлагаем пройтись по местам, где в 2024 году снимали сериал «Преступление и наказание», тем более, что классический Петербург здесь щедро разбавлен подмосковными интерьерами и московскими руинами.
В каком городе и локациях снимали сериал «Преступление и наказание»
Санкт-Петербург, конечно же, стал основным местом съемок. Но создатели сериала не стали точно следовать литературной топографии: они выбирали локации, где классический пейзаж сталкивается с современностью. Часть сцен отсняли в Москве и Московской области, но сердце сериала бьется именно на берегах Невы.
Санкт-Петербург: мосты, набережные и блошиный рынок в стиле пост-апокалипсис
Храповицкий мост, улица Писарева и Никольский рынок. Первая же серия обрушивает на зрителя визуальный коктейль. Раскольников бредет по городу, подслушивает разговор моряков об одной старушонке — и мы узнаем улицу Писарева, затем Храповицкий мост через Мойку. А когда герой встречает своего Черта и бросается наутек, камера выхватывает Садовую улицу у Никольского рынка. Географический скачок на пару километров за несколько секунд — монтажный прием, который подчеркивает смятение Раскольникова.
Мосты и набережные. Вода в Петербурге Мирзоева повсюду: набережная Пряжки, Банный мост, Львиный мост, Тучков мост, Красногвардейский мост, набережная Макарова и Фонтанки. Апофеоз — Кокушкин мост через канал Грибоедова. В сериале последний появляется в четвертой серии, когда герой уже совершил убийство.
Фабрика «Красный треугольник». Здесь сняла одна из самых сюрреалистичных сцен: Раскольников и Лужин бродят по рынку среди старых люстр, VHS-кассет и растянутых свитеров, а вокруг клубится дым. Раскольников замечает кассету с «Братом-2» и прячет ее в карман. Потом оказывается, что это был сон. Место действия — территория заброшенной фабрики «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, 134—138. Атмосферное место, которое режиссер сделал порталом в подсознание.
Памятники и площади. Под музыку Леонида Федорова Черт застывает в странном танце у памятника Александру Блоку на улице Декабристов, а сам Раскольников перекусывает на постаменте Ленина там же. ДТП с Мармеладовым (в сериале его сбивает не лошадь, а машина) снято на площади Академика Сахарова у здания Двенадцати коллегий.
Граффити «Зачем». На стенах то и дело мелькают знакомые рисунки арт-группы «Зачем». Их специально не стали закрашивать — они идеально вписались в настроение сериала. В одной из сцен Раскольников сидит на крыше, и вопрос «Зачем?» нависает над ним как проклятие.
Дом старухи-процентщицы: обманка. В романе Алена Ивановна жила в доме на набережной канала Грибоедова. Создатели сериала не стали снимать его снаружи — вместо этого они нашли на улице Союза Печатников двор дома № 29 (доходный дом Лейбошица), а интерьер парадной с винтовой лестницей — в доходном доме Комиссаржевских, который расположен на Английском проспекте, 27. По этой лестнице Раскольников поднимается перед убийством.
Московская область: каморка в Люберцах и усадьба у водохранилища
Квартира Раскольникова — Институт горного дела в Люберцах. Клетушку, где высокому человеку страшно выпрямиться, воссоздали в опустевшем корпусе подмосковного вуза. Раньше здесь было общежитие, и декораторам оставалось лишь усилить ощущение убожества: желтые обои, низкий потолок, теснота.
Поместье Свидригайловых — деревня Бережки. Усадьба, где Аркадий Иванович и Марфа Петровна проживают свои странные отношения, находится на берегу Истринского водохранилища. Дворцовый комплекс с парком — частная собственность (по слухам, принадлежит кипрской компании, некогда купившей его у «Газпромбанк-Инвеста»). Съемки в таких местах всегда требуют особых договоренностей, но результат того стоил.
Москва: руины на Маросейке
Дом Мармеладовых — улица Маросейка. Заброшенное трехэтажное здание, где когда-то были коммуналки, превратилось в жилище Семена Захаровича и его семьи. Съемки в доме Мармеладовых на Маросейке проходили в нечеловеческих условиях. Здание не отапливалось годами, и перед началом работы группе пришлось несколько часов прогревать помещения тепловыми пушками.
Кто снимался в сериале «Преступление и наказание»
Кастинг «Преступления и наказания» — отдельная история. Владимир Мирзоев собрал звездный ансамбль, где главные роли исполнили актеры, знакомые и по артхаусу, и по мейнстриму.
Иван Янковский — Родион Раскольников;
Алена Михайлова — Соня Мармеладова;
Тихон Жизневский — Дмитрий Разумихин;
Любовь Аксенова — Дуня Раскольникова;
Владислав Абашин — Аркадий Свидригайлов;
Юлия Снигирь — Марфа Петровна, жена Свидригайлова;
Никита Тарасов — Петр Лужин;
Виктория Толстоганова — Катерина Мармеладова;
Борис Хвошнянский — Тень (внутренний голос / Черт);
Владимир Мишуков — Порфирий Петрович, следователь;
Олег Дуленин — Семен Мармеладов;
Ела Санько — Алена Ивановна, старуха-микрокредиторша;
Екатерина Ефимова — Лизавета Ивановна.
Также в сериале снимались Юлия Марченко, Мария Смольникова, Анна Воркуева, Вероника Мохирева, Маргарита Галич, Мариэтта Цигаль-Полищук, Диана Енакаева, Дмитрий Миллер, Степан Девонин, Олег Леваков, Александр Доронин и другие актеры.
Интересные факты о съемках сериала «Преступление и наказание»
Съемочный процесс «Преступления и наказания» оказался не менее драматичным, чем сам сюжет. Вот несколько деталей, которые остались за кадром.
Эпизод, где Раскольников несется сквозь аркады здания Двенадцати коллегий под музыку Леонида Федорова, не был прописан в сценарии. Его придумал и снял главный оператор Матвей Ставицкий прямо на месте — и Мирзоев решил оставить этот кусок в монтаже.
Премьеру сериала несколько раз переносили. Изначально первые серии хотели показать 26 октября 2024 года, затем дата сдвинулась на 27-е, потом на 29-е. В итоге они появились на «Кинопоиске» 2 ноября. Оставшуюся часть серий выложили 30 ноября.
Уже через неделю после российской премьеры сериал начали готовить к международной премьере с названием Crime & Punishment.
Авторы даже не пытались спрятаться за словом «экранизация». В интервью режиссер Владимир Мирзоев признавался, что главным для него было не воспроизвести роман, а поговорить с Достоевским на языке XXI века.
На роль Тени (Черта) пригласили Бориса Хвошнянского — артиста, известного своей харизматичной внешностью, которую многие сравнивают с Робертом Дауни-мл. Этот визуальный оммаж голливудскому «Железному человеку» задуман не случайно: Мирзоев играет с поп-культурными кодами, превращая искусителя в рок-звезду.