Приемная дочь Джоли высказалась об актрисе: «Меня воспитала сильная женщина»

Захара Джоли сделала публичное заявление о знаменитой матери
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли поддержала свою приемную дочь Захару на обеде, организованном фондом Pearls of Purpose и организацией Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман в Атланте. 21-летняя девушка учится в этом учреждении.

Выступая на сцене, Захара призналась, что ей трудно говорить о ценностях отношений между матерью и дочерью.

«Не потому, что я не ценю это, а потому, что у нас с мамой уникальные, почти родственные отношения, которые сложно описать словами», — отметила дочь звезды.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой, фото: соцсети

Захара напомнила, что актриса удочерила ее в Эфиопии. Девочке тогда было всего шесть месяцев. По словам девушки, мама воспитывала ее и остальных своих детей «в духе стремления помогать другим, быть добрыми и всегда развиваться как личности».

Она назвала звезду фильма «Мария» самой самоотверженной, любящей и понимающей женщиной. Захара рада, что у нее был пример для подражания в лице приемной матери. Джоли показала ей, что значит быть порядочным, честным и добрым человеком.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой, фото: соцсети

«Я сильная женщина, потому что меня воспитала сильная женщина. Спасибо, мама», — заключила дочь актрисы.

Джоли также поблагодарила фонд и женское сообщество за то, что они приняли в свои ряды Захару и позволили ей выступить на этом торжественном мероприятии.

Анджелина Джоли поддержала дочь Захару на выступлении, фото: соцсети

«Спасибо вам за поддержку блестящих молодых умов, за организацию этого обеда для матерей и дочерей и за то, что нашли время, чтобы отметить эту особенную связь и одни из самых прекрасных отношений в жизни. От всего сердца благодарю вас за то, что вы позволили нам разделить этот момент», — высказалась актриса.

Анджелина Джоли, помимо Захары, взяла из детских домов еще двух детей: она усыновила в Камбодже мальчика Мэддокса, а во Вьетнаме — Пакса. Также у актрисы есть трое биологических детей — Шайло, Нокс и Вивьен — от бывшего мужа Брэда Питта.

Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и ШайлоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Практически все дети голливудского актера отказались от его фамилии после того, как он развелся с Джоли. Их расставание произошло в 2016 году.

Ранее дочь Анджелины Джоли сравнили с матерью. 