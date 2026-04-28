Звезда «Кухни» рассказала о смерти поклонницы: «Называла меня мамой»

Актриса Елена Ксенофонтова вышла в эфир в соцсети и, не сдерживая слез, рассказала о смерти своей преданной поклонницы. По словам артистки, 24 марта не стало девушки по имени Мадина Абдуллаева.
Ксенофонтова пояснила, что фанатка на протяжении долгого времени писала ей трогательные письма и в каждом обращении называла актрису своей мамой. Елена отметила: в апреле у нее были запланированы гастроли в Кыргызстан, и поклонница очень ждала этой встречи. У Мадины день рождения выпадает на 14 апреля. Именно в этот день в Бишкеке и должна была состояться их долгожданная встреча.
«Она все время говорила: “Мама, мама, вы самая лучшая на свете”. Она ничего не просила. Она просто говорила, что я помогаю ей выжить, потому что она была очень тяжело больна. Просто своим присутствием. А я не приехала. Не потому, что не захотела, а по независящим причинам отменились гастроли», — поделилась артистка.
Знаменитость не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо во время записи. Она подчеркнула, что никогда не игнорировала девушку и всегда находила для нее слова поддержки, однако призналась, что не уделяла ей столько внимания, сколько следовало бы.
В своем новом видеообращении актриса напрямую обратилась к ушедшей фанатке.
«Я уверена, что ты будешь в раю. Тебе там будет очень хорошо. А я буду помнить. Прости меня, пожалуйста, что там и не приехала. Люди, цените каждое мгновение в своей жизни и людей, которые в вас нуждаются», — заключила актриса.
