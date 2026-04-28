Апрель в мире дорам выдался на удивление насыщенным: пока одни звезды разбирались с налоговыми претензиями на миллиарды вон, другие выходили замуж или готовились стать родителями. Рассказываем о самых громких событиях месяца: от кастингов в новые проекты и премиальных номинаций до скандальных переносов культовых продолжений.
Главные скандалы и происшествия месяца
Апрель начался с серии неприятных событий, которые разделились на два лагеря: финансовые разбирательства звезд первой величины и этические скандалы на стыке технологий и личных границ.
Чха Ын-у выплатил 13 миллиардов вон и извинился
Налоговый скандал, в который актер угодил еще в конце февраля, получил свое завершение. Газета Korea Economic Daily сообщила, что Чха Ын-у полностью погасил дополнительный налог, начисленный после проверки его семейной компании. Сумма оказалась чуть меньше изначально предполагавшихся 20 млрд вон — 13 млрд (около 780 млн рублей). Актер, ныне проходящий обязательную военную службу, публично извинился, взяв на себя полную ответственность за нарушения. Тем временем его новая фантастическая комедия «Суперглупцы» получила официальную дату релиза — 15 мая на Netflix.
Ем Хе-ран против нейросетей: образ украли для фильма
Голливудские скандалы с использованием внешности актеров без согласия добрались и до Кореи. В марте в стране разразился скандал: для фильма «Инспектор», созданного с помощью ИИ, создатели использовали мимику, голос и пластику актрисы Ем Хе-ран. Ранее авторы заявляли, что получили на это разрешение, но агентство звезды опровергло это, потребовав немедленного удаления ленты. Фильм «Инспектор» исчез из публичного доступа.
Тень на репутацию Ким Джи-су
На фоне триумфа участницы BLACKPINK в Каннах (она получила премию «Восходящая звезда» от Madame Figaro 23 апреля на девятом международном фестивале сериалов в Каннах) в Корее разгорелся семейный скандал. Старший брат Ким Джи-су, Ким Чон-хун, был задержан по подозрению в сексуализированном и домашнем насилии. Агентство актрисы поспешило заявить, что она давно дистанцировалась от родственника и не в курсе его поступков, но осадок остался.
«Сигнал 2» снят с летнего эфира
Детектив, чей второй сезон поклонники ждали почти десять лет, вновь откладывается. В апреле появилась информация, что южнокорейский кабельный телеканал tvN убрал «Сигнал 2» из июньской сетки вещания из-за скандального ухода актера Чо Джин-уна из проекта — в декабре 2025-го всплыла его скрытая судимость. Место вещания занял повтор дорамы «Дорога в тысячу ли» с Ли Мин-хо. В tvN, правда, заявили, что окончательное решение еще не принято, но летом продолжения точно не будет.
Новые проекты и звездные кастинги
Индустрия готовит зрителю россыпь громких премьер на 2026—2028 годы. Сразу несколько топ-актеров выбрали свои следующие работы.
Пак Со-джун станет бандитом в дораме «Я — грешник»
Один из самых востребованных актеров Южной Кореи подтвердил участие в историческом криминальном боевике от Disney+. Действие развернется в Сеуле на фоне Олимпиады-1988. Вместе с ним в проекте задействованы Ом Тхэ-гу и Чо Хе-джу. Режиссерское кресло занял Хон Вон-чхан («Преследователь», «Избави нас от лукавого»). Премьера — 2027 год.
Ким Да-ми станет наемной убийцей в 1970-х
Звезда дорам «Итхэвон класс» и «Наше любимое лето» получила главную роль в триллере «Покорный убийца». Возможно, позднее название поменяется. Ее героиня после развода устраивается на работу, чтобы получить право на воспитание дочери, и неожиданно для себя становится киллером. Дата выхода пока не объявлена.
Ким Со-ен возвращается через два года
Актриса, прославившаяся ролью в дораме «Пентхаус», появится в романтическом проекте «Возрождение любви». Съемки стартуют летом, премьера намечена на осень 2026 года.
Конфликт поколений и большая разница в возрасте
Канал JTBC утвердил ремейк британского сериала «По расчету» с неожиданным дуэтом: 60-летняя Ким Хи-э («Жизнь в браке») и 33-летний Стив Но («Жена принца XXI века»). Разница в 24 года — сознательный ход: героиня знакомится с молодым дизайнером, а ее дети подозревают его в охоте за наследством. Премьера — вторая половина 2026 года.
Пак Хен-щик и Пак Кю-ен: служебный роман на Netflix
Netflix подтвердил производство дорамы «Правильные отношения». Пак Хен-щик сыграет гениального директора, а Пак Кю-ен — бывшего спецназовца, устроившуюся к нему в компанию. Их прошлое (он когда-то служил под ее началом) даст начало непредсказуемой романтике.
Возвращения на экраны после долгого перерыва
Апрель стал месяцем, когда индустрия наконец вспомнила о тех, кто надолго исчез из кадра. После трех лет молчания на малые экраны возвращается один из самых обаятельных актеров своего поколения, а еще один любимец зрителей отправился на кухню — в самом буквальном смысле.
Ю Сын-хо в «Чеболь против детектива 2»
Актер, чьим последним проектом была «Идеальная сделка» в 2023 году, появится в продолжении популярного боевика в качестве приглашенной звезды — он сыграет друга главного героя, наследника Чеболей. Премьера второго сезона ориентировочно назначена на вторую половину 2026 года.
Пак Чи-хун: от «Слабого героя» до армейского повара
Уже 11 мая на TVING стартует дорама «Военный повар становится легендой», где актер сыграет рядового, которому загадочная голограмма «Путь повара» помогает прокачать кулинарные навыки. Режиссер — Чо Нам-хен («История девятихвостого лиса»).
Продолжения, ремейки и вторые сезоны
Пока одни звезды разбирались с налогами и личным счастьем, продюсеры сделали ставки на проверенное: апрель принес новости о долгожданных сиквелах, неожиданных ремейках и кадровых перестановках в проектах, которые зрители уже успели полюбить.
«Эсквайр»: второй сезон реален
Хотя новость появилась 1 апреля, это оказалась не шутка. Продюсерская компания SLL подтвердила, что обсуждает производство сиквела юридической дорамы с Ли Джин-уком и Чон Чхэ-ен. Первый сезон в 2025 году достигал рейтингов 9,1%, так что интерес канала JTBC обоснован. Конкретные даты пока не названы.
Китайский ремейк «Игры смерти» — «Смертельная петля»
В начале апреля также стало известно о начале съемок адаптации фантастического хита с Со Ин-гуком. Главные роли исполнит дуэт Фань Чэнчэн и Чжао Цзиньмай. Действие перенесено в вымышленное островное государство. Релиз ожидается аж в 2028 году.
«Учебная группа»: нашелся дядя с запретными техниками
Квон Сан-у («Королева детектива», «Хитмен») присоединился ко второму сезону школьного боевика. Он сыграет дядю главного героя Юн Га-мина (Хван Мин-хен), который обучил племянника запретным боевым приемам. Съемки второго сезона начались в марте.
Замена главного актера в «Перемещении»
Корейский портал SPOTV News сообщил, что во втором сезоне фантастического триллера Ким Бон-сока сыграет новичок Вон Гю-бин, а не Ли Джон-ха. Причина — совпадение съемочного графика с военной службой. Disney+ и агентства пока официально не подтвердили замену, но инсайды выглядят правдоподобно.
Личная жизнь звезд: свадьбы и пополнения
Апрель оказался щедрым на радостные известия из частной жизни корейских актрис.
Со Хе-вон вышла замуж
В апреле агентство актрисы подтвердило: Со Хе-вон, известная по «Истинной красоте», «Деловому предложению» и «Алхимии душ», зарегистрировала брак еще в начале 2026 года. Ее избранник — не публичная личность, пышной церемонии не было.
Пак Щин-хе ждет второго ребенка
В середине апреля корейское онлайн-СМИ Dispatch со ссылкой на агентство актрисы сообщило: 36-летняя Пак Щин-хе беременна, роды ожидаются осенью. Напомним, в 2022 году она вышла замуж за актера Чхве Тхэ-джуна, и в том же году у пары родился сын.
Мун Чхэ-вон готовится к свадьбе
Также в середине апреля актриса «Хорошего доктора» и «Цветка зла» опубликовала в соцсетях рукописное письмо: она выходит замуж в июне 2026 года. Жених — не знаменитость, церемония пройдет в кругу семьи.
Премии, рейтинги и достижения
Апрель — время подводить промежуточные итоги и отмечать тех, кто остается на вершине даже спустя годы. В этом месяце были объявлены номинанты главной телевизионной премии Кореи, а также опубликован ежегодный рейтинг мировой популярности звезд. Как всегда, не обошлось без громких имен, рекордов и, конечно, споров.
Номинанты Baeksang 2026: скандальное отсутствие Ким Ю-джон
В апреле, 13-го числа, были объявлены претенденты 62-й церемонии Baeksang. За звание лучшей дорамы поборются дорамы «Сеул Ми-джи», «Идеальная жизнь мистера Кима», «Ты и все остальное», «Криминальные элементы» и «Шеф-повар тирана». В актерских номинациях — Рю Сын-нен, Пак Чин-ен, Ли Джун-хо, Чи Сон, Хен Бин (лучший актер); Ким Го-ын, Пак По-ен, Пак Чи-хен, Щин Хе-сон, Лим Юн-а (лучшая актриса). Главный спор — отсутствие в списках дорамы «Дорогой Икс» и ее главной звезды Ким Ю-джон. Церемония пройдет 8 мая.
Ли Мин-хо: 13 лет на вершине
Министерство культуры, спорта и туризма Кореи опубликовало ежегодный рейтинг международной популярности. Ли Мин-хо занимает первое место уже 13 лет подряд — несмотря на неоднозначный прием последней дорамы «Спроси у звезд». Сон Хе-ге на втором месте (восемь лет в топ-5), Айю (певица и актриса Ли Джи-ын) замыкает тройку.
Каннский десант
На 79-м Каннском кинофестивале во Франции, который пройдет с 12 по 23 мая 2026 года, в программе «Полуночные сеансы» покажут новый зомби-триллер корейского режиссера Ен Сан-хо «Колония». Фильм рассказывает о группе выживших, забаррикадировавшихся в здании после вспышки инфекции, которая заставляет заражённых мутировать самым непредсказуемым образом.
Что сейчас в топе: романтические новинки апреля
Апрельские премьеры подтвердили: зритель соскучился по легким ромкомам.
«Жена принца XXI века» с Пен У-соком и Айю — безусловный лидер. Дорама преодолела отметку в 13% рейтинга и вошла в глобальный топ-5 Disney+. История о принце из альтернативной монархической Кореи и наследнице богатой семьи завоевала зрителей по всему миру.
«Тайный аудит» со Щин Хе-сон и Кон Меном стартовал 25 апреля с рейтингом 4,4% (лучший среди кабельных субботних драм). Офисное противостояние аудитора и начальницы, перерастающее в любовь, попало в точку.
«Сегодня снова все распродано» с Ан Хе-сопом во второй серии достигло пика в 4,9%. Сельская романтика управляющего фермой и ведущей телемагазина работает на ностальгии по старым добрым мелодрамам.