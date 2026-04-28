Детектив, чей второй сезон поклонники ждали почти десять лет, вновь откладывается. В апреле появилась информация, что южнокорейский кабельный телеканал tvN убрал «Сигнал 2» из июньской сетки вещания из-за скандального ухода актера Чо Джин-уна из проекта — в декабре 2025-го всплыла его скрытая судимость. Место вещания занял повтор дорамы «Дорога в тысячу ли» с Ли Мин-хо. В tvN, правда, заявили, что окончательное решение еще не принято, но летом продолжения точно не будет.