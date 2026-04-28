Создатели хита «Твое сердце будет разбито» анонсировали вторую часть

Продолжение романтического фильма получило название «По осколкам твоего сердца»

Молодежная мелодрама «Твое сердце будет разбито», вышедшая в российский прокат 26 марта, продолжает демонстрировать впечатляющие результаты и остается одним из самых успешных релизов сезона. На фоне устойчивого интереса аудитории создатели официально объявили в своем Telegram-канале о запуске экранизации второй части дилогии Анны Джейн — «По осколкам твоего сердца».

К настоящему моменту картину уже посмотрели более 1,8 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 860 млн рублей. Для весеннего проката это один из заметнейших результатов: фильм держится в топе уже несколько недель и показывает стабильную динамику. По данным отраслевых сервисов, проект уверенно входит в число самых кассовых российских релизов 2026 года.

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Первая часть истории познакомила зрителей со старшеклассницей Полиной (Вероника Журавлева) и загадочным Барсом (Даниэль Вегас), чьи отношения начались как игра, но постепенно переросли в настоящее чувство. На фоне школьного давления, семейных обстоятельств и личных переживаний герои оказались в центре эмоциональной истории, которая нашла отклик у широкой подростковой и молодёжной аудитории.

Во второй части зрителей ждет продолжение этой линии: создатели обещают более глубокое погружение в характеры героев, новые конфликты и драматические повороты, знакомые читателям книжной дилогии.

Генеральный продюсер Георгий Шабанов отметил, что успех первой картины превзошел ожидания команды и показал, насколько сильно история Анны Джейн работает на зрителей разных поколений.

По его словам, именно реакция аудитории подтолкнула команду к продолжению. В сиквеле, подчеркнул Шабанов, «ставки становятся выше, а чувства — еще глубже», при этом авторы намерены сохранить атмосферу, за которую зрители полюбили первую часть.