Актриса из «Эйфории» прокомментировала слухи о вражде Сидни Суини с Зендаей

Актриса из «Эйфории» прокомментировала слухи о вражде Сидни Суини с Зендаей
Источник: Legion-Media.ru

Актриса Джессика Блэр Херман, которая исполнила роль соседки в третьем сезоне «Эйфории», прокомментировала слухи о вражде Сидни Суини и Зендаи. Об этом сообщает издание Page Six.

Знаменитость заявила, что все на съемочной площадке ладили друг с другом. При этом актриса отметила, что не видела съемки общих сцен Сидни Суини и Зендаи.

«Честно говоря, когда я там работала, они не делили сцены. Их сюжетные линии очень разные, съемки проходят в разные дни и все такое», — объяснила Херман.

Ранее сообщалось, что первую серию третьего сезона «Эйфории» посмотрели 8,5 млн человек.