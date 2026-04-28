Актриса из «Эйфории» прокомментировала слухи о вражде Сидни Суини с Зендаей

Актриса Джессика Блэр Херман, которая исполнила роль соседки в третьем сезоне «Эйфории», прокомментировала слухи о вражде Сидни Суини и Зендаи. Об этом сообщает издание Page Six.
Знаменитость заявила, что все на съемочной площадке ладили друг с другом. При этом актриса отметила, что не видела съемки общих сцен Сидни Суини и Зендаи.
«Честно говоря, когда я там работала, они не делили сцены. Их сюжетные линии очень разные, съемки проходят в разные дни и все такое», — объяснила Херман.
Ранее сообщалось, что первую серию третьего сезона «Эйфории» посмотрели 8,5 млн человек.