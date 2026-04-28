Обручальное кольцо голливудской актрисы Зои Кравиц, которое ей подарил певец Гарри Стайлс, может стоить до 800 тысяч долларов. Такую оценку изданию Page Six дала Аджай Ананд, ювелир и генеральный директор компании Rare Carat.
По словам Ананд, центральный бриллиант в украшении весит от 10 до 12 каратов. Именно из-за этого камня цена на кольцо может достигать 800 тысяч долларов. Специалист также добавила, что при создании изделия, скорее всего, использовали желтое золото.
Впрочем, у экспертов есть и другая версия. Лаура Тейлор из компании Lorel Diamonds полагает, что кольцо Зои Кравиц оценивается в 600 тысяч долларов. Она выдвинула предположение, что украшение сделала Джессика МакКормак — любимый ювелир актрисы.
Ранее сообщалось, что Гарри Стайлс и Зои Кравиц задумались о детях.