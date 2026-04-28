42-летняя дочь Мэрил Стрип развелась со вторым мужем

42-летняя Мэми Гаммер, дочь знаменитой актрисы Мэрил Стрип, разводится со вторым мужем. Ее избранником был сценарист и продюсер Мехар Сетхи. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на TMZ.
Как стало известно журналистам, актриса подала документы на развод еще в феврале 2025 года. В заявлении причиной названы «непримиримые разногласия». При этом супруги фактически жили раздельно задолго до официального шага — с весны 2023 года.
У пары двое общих детей. Это 7-летний сын Питер и 4-летняя дочь Мэри. Мэми и Мехар уже договорились, что будут совместно заботиться о наследниках: опека будет и юридической, и физической. Детали раздела имущества и размер алиментов остаются за кадром. Однако источники утверждают, что стороны смогли прийти к полному согласию по всем пунктам.