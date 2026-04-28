Голливудская актриса Джессика Бил готова подать на развод с певцом Джастином Тимберлейком. Причина — его постоянное отсутствие и нежелание участвовать в воспитании детей. Эту информацию распространило издание Daily Mail, ссылаясь на слова инсайдера.
«Ей надоело это терпеть. Его никогда не бывает дома, а она все время сидит с детьми. К тому же она больше не хочет публично позориться», — заявил источник.
Однако другой собеседник таблоида утверждает, что подобные ультиматумы для пары не в новинку. По его словам, Джессика Бил уже ставила условие Джастину Тимберлейку: она якобы заявляла, что расстанется с ним, если он не сделает ей предложение. При этом инсайдер считает, что сейчас актриса не решится на развод.
«Она не боится ставить ему ультиматумы, но я не думаю, что она бросит его в ближайшее время. Они вместе пережили много очень личных событий, которые сблизили их. Но такое ощущение, что она большую часть времени, когда ее нет рядом, не знает, где он и чем занимается», — поделился инсайдер.
Ранее стало известно, что Джессика Бил возмущена из-за видео ареста Джастина Тимберлейка.