В России вырос спрос на офисную одежду из-за фильма «Дьявол носит Prada»

Спрос на офисную одежду в России вырос на 100% из-за фильма «Дьявол носит Prada»
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Спрос на офисную одежду и аксессуары в стиле 2000-х вырос в среднем на 100−130% в России из-за предстоящей премьеры второй части фильма «Дьявол носит Prada». Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

Эксперты отметили, что популярность маленьких черных платьев выросла на 200%. При этом спрос на туфли-лодочки брендов Christian Louboutin, Kazar и Michael Kors увеличился на 180% чаще обычного.

«Солнцезащитные очки в стиле 2000-х тоже в тренде. Модели Saint Laurent SL 660, Gucci в черной оправе и Tom Ford FT1013 показывают рост продаж на 150%», — заявили аналитики.

Они добавили, что спрос на сумки-шоперы Prada Re-Edition, Michael Kors из натуральной кожи и Zadig & Voltaire вырос на 140%.

Эксперты также рассказали, что был зафиксирован всплеск поисковых запросов: «платье как у Энн Хэтэуэй», office style, «стиль 2000-х».