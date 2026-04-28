Фильм о Майкле Джексоне побил мировые рекорды в первый уикенд проката

За уикенд проката кассовые сборы «Майкла» превысили $217 млн

Биографическая лента «Майкл» режиссера Антуана Фукуа показала феноменальный старт в прокате, заработав за дебютный уикенд 217 млн долларов. Этот результат стал новым абсолютным рекордом среди всех байопиков в истории кино.

Основная часть кассы пришлась на международный рынок ($120 млн), в то время как в США фильм собрал внушительные $97 млн. При бюджете в 200 млн долларов картина окупила свое производство в первые же дни, а аналитики уже прогнозируют итоговые сборы на уровне 700 млн долларов.

Кадр из фильма «Майкл»

Главную роль в фильме исполнил племянник легендарного артиста — Джаафар Джексон. Критики и первые зрители отмечают его поразительное внешнее сходство и безупречное воспроизведение пластики Майкла. Масштабная история жизни поп-иконы выйдет на большие экраны в России 28 мая 2026 года.