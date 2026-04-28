Эмили Блант рассказала о работе с Мэрил Стрип на съемках «Дьявол носит Prada»

Спустя почти 20 лет после выхода культового фильма «Дьявол носит Prada» Эмили Блант поделилась закулисными подробностями работы с Мэрил Стрип. В интервью Энди Коэну актриса призналась, что на площадке буквально побаивалась коллегу.
Все дело в методе «актерского отчуждения», который выбрала Мэрил для роли ледяной Миранды Пристли, оставаясь неприступной даже в паузах между дублями.
«Я была напугана, потому что чувствовала, что ты была в своем образе», — обратилась 43-летняя актриса к Стрип.
Сама Мэрил позже подтвердила, что такая изоляция была осознанным шагом. Вспоминая тот непростой опыт погружения в образ, актриса иронично заметила: «Быть на самой вершине — это очень грустно и одиноко».