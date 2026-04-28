Гарри Стайлс и Зои Кравиц задумались о детях

Инсайдеры из близкого круга Гарри Стайлса подозревают, что он и Зои Кравиц уже серьезно задумываются о детях. За некоторое время до того, как пара объявила о помолвке, источники уже сообщали, что певец твердо намерен завести ребенка. А теперь, когда звезды планируют жениться, друзья музыканта уверены: скоро у них появится малыш.
«Он очень хочет ребенка. Он говорил об этом своим друзьям», — уверяет источник.
В 2024 году у сестры Гарри, Джейми, родилась дочь, и это, похоже, заставило его задуматься о семье. В интервью лондонской газете Times артист рассказал, что примерно в то время, когда на свет появилась племянница, у него был перерыв в выступлениях, и это изменило его мировоззрение.
«У моей сестры родился ребенок, и в любое другое время в моей жизни я бы многое упустил. Быть рядом, наблюдать за тем, как растет моя племянница, — для меня очевидно, что это и есть настоящая жизнь. Я действительно хотел быть именно там», — признался Гарри.