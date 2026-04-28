Альба Баптиста впервые за долгое время рассказала о браке с Крисом Эвансом

Премьера фильма «Мать Мария» ознаменовалась редким выходом в свет Альбы Баптисты и Криса Эванса. Это появление стало первым официальным визитом пары на публичное мероприятие с момента рождения их первенца в октябре прошлого года.
Общаясь с прессой, Альба не скупилась на теплые слова в адрес супруга: «Он просто лучший человек. Вот и все. Он — лучший!».
Актриса подчеркнула, что Крис является для нее не только главной опорой, но и мудрым наставником, который всегда поддерживает ее идеи и помогает профессиональным советом.
Напомним, звездная пара тайно поженилась в сентябре 2023 года. Долгое время супруги вели закрытый образ жизни, посвящая себя семье.