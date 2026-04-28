Актер Николас Муавад заявил о желании продолжить работу с режиссерами РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ливанский актер Николас Муавад заявил о желании продолжить сотрудничество с российскими режиссерами и продюсерами. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Я почувствовал себя очень счастливым, находясь рядом с этими людьми. Мне очень нравится страна и люди, которые меня окружают, и я бы очень хотел продолжить работать здесь», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном продолжении работы с российскими режиссерами и продюсерами.
Актер отметил, что опыт работы в России стал для него значимым как в профессиональном, так и в личном плане. По его словам, съемки в международной драме «Заложник» позволили ему выйти из зоны комфорта и установить тесный контакт с коллегами.
«Это был один из самых прекрасных опытов в моей жизни. У нас сразу возникло доверие, и это помогло нам в работе», — добавил Муавад, подчеркнув, что открыт к новым совместным проектам с российскими кинематографистами.