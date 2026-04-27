Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Истории бойцов в зоне СВО станут основой для новых проектов «Ленфильма»

Надежда Андрющенко
Источник: Legion-Media.ru

ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне спецоперации могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии «Ленфильм», сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в зону спецоперации.

Ранее Андрющенко сообщила РИА Новости, что киностудия возобновила традиции фронтовых кинопередвижек времен Великой Отечественной войны и начала предпремьерные показы драмы «Остров Сухо» для военнослужащих в зоне спецоперации.

«Кино всегда было и остается важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию — помогало сохранять память и поддерживать тех, кто защищает нашу страну», — прокомментировала Андрющенко.

Она уточнила, что в ходе поездки представители киностудии пообщались с военнослужащими, собирая материал для будущих игровых и документальных проектов.

«Личные истории и рассказы бойцов о героических эпизодах могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов или стать самостоятельными проектами», — пояснила гендиректор кинокомпании.

По ее словам, реализация программы кинопередвижек стала важным шагом в развитии выездных форматов работы киностудии, направленных на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.