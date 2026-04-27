Архивные документы легли в основу нового сезона сериала «СМЕРШ»

3 мая выйдет четвертый сезон шпионского боевика «СМЕРШ»
Кадр из сериала «СМЕРШ»

Правда о Великой Отечественной войне, находившаяся под грифом «секретно», наконец станет известна. На телеканале РЕН ТВ 3 мая выйдет четвертый сезон шпионского боевика «СМЕРШ».

Действие разворачивается в Москве 1944 года, где фашистские агенты готовятся взорвать столицу.

«Чуть докручены, чуть придуманы, но основа их — реальные достоверные события. Успех в первую очередь состоит из двух вещей. Это правильный выбор актеров и сюжет», — объяснил режиссер Михаил Кабанов.

Кинокритик Николай Никулин отметил, что актер Игорь Петренко, прославившийся еще в 2002 году ролью командира разведвзвода в фильме «Звезда», и Владислав Котлярский, игравший майора и подполковника милиции, имеют достойный кинематографический багаж для ключевых ролей в приключенческом боевике.

Актер Петренко признался, что, как только понимает, что предстоит продолжение, сразу начинает настраиваться и подгонять физическую подготовку.

«Враг у нас хитрый, сильный, но всё равно победа будет за нами», — заявил Петренко.

Котлярский добавил, что у его героя и героя Лаврова разные подходы, но вместе они образуют хороший эффективный тандем.

Зрители увидят сразу две новеллы — «Москва-44» и «Операция “Цербер”, где немецкое командование планирует применить биологическое оружие в Западной Белоруссии. Сериал входит в сотню самых популярных проектов 2025 года.