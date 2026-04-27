Актриса Жовнер раскрыла скрытый символ в образе своей героини в сериале

Незаметная на первый взгляд деталь в образе героини сериала «В парке Чаир» оказалась важным элементом раскрытия персонажа. Как выяснилось, изменение внешности было задумано как отражение внутренней трансформации, пишет 1tv.ru.
Актриса Дарья Жовнер, исполнившая роль Сони, рассказала в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале, что в начале сериала использовала более светлые линзы. По её словам, оттенок глаз героини постепенно менялся по мере развития сюжета и событий, происходящих с персонажем.
Она пояснила, что в первых сериях цвет был ближе к светлым, осенним оттенкам, а затем становился более тёмным и насыщенным, возвращаясь к естественному цвету глаз актрисы. Такой приём, как отметила Жовнер, позволил подчеркнуть изменения в характере и внутреннем состоянии Сони.
При этом артистка добавила, что героиня в начале и в финале истории — это фактически разные люди. Однако раскрывать, в какую именно сторону происходит трансформация персонажа, она не стала, оставив интригу для зрителей.