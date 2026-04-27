Театральный мир отмечает юбилейную дату — 190-летие премьеры «Ревизора»: 1 мая 1836 года в Александринском театре Санкт-Петербурга состоялся премьерный показ ныне легендарной комедии Н. В. Гоголя. Постановка вызвала огромный резонанс в обществе.
Сегодня одна из самых ярких постановок «Ревизора» идет на Основной сцене «Мастерской “12”, художественным руководителем которой является Никита Сергеевич Михалков.
Оригинальную версию бессмертной комедии Гоголя поставил режиссер Владимир Панков. Городничего играет народный артист Сергей Гармаш.
«Городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский — это социальный персонаж вне времени, — говорит Сергей Гармаш. — Большое количество реплик городничего звучат сегодня из уст чиновников, т. е. они не какие-то архаичные. Поэтому “Ревизор” и вечное произведение, поэтому это классика. Гоголь актуален в любые времена».
Историю о том, как Городничий принял фитюльку за ревизора из Петербурга, режиссер Панков решил в жанре саундрамы, в котором музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия. Музыку к спектаклю создали сразу два композитора: Сергей Родюков (музыкальный руководитель театра «Центр драматургии и режиссуры»), а также художественный руководитель ансамбля современной музыки «Omnibus» Артём Ким.
В постановке режиссер Панков помещает действие в пространство старинного театра, с его доморощенным устройством, свечным освещением и настоящей суфлерской будкой на авансцене. На подмостках этого театра и разворачивается гоголевский сюжет, насыщенный театральностью и трюками.
В «Ревизоре» на сцене «Мастерской “12” собрался поистине звездный состав. Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий — Сергей Гармаш. Анну Андреевну, его жену, сыграла Елена Яковлева. Судья Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин — Иван Агапов. В роли Артемия Филипповича Земляники, попечителя богоугодных заведений, — Сергей Степанченко. Иван Кузьмич Шпекин, почмейстер, — Владимир Большов. Петр Иванович Бобчинский, городской помещик, — Сергей Газаров.
«Наш спектакль “Ревизор” — это абсолютно актерская история. Режиссер здесь в данном случае находится на втором плане. Когда мы встретились с Игорем Павловичем, директором театра Никиты Сергеевича Михалкова, я сразу назвал фамилию Гармаш, — рассказывает.
Владимир Панков. — Я сказал: «Вот если будет Гармаш, делаем “Ревизор”. Почему в “Современнике” у Галины Борисовны Волчек Городничего играл Гафт? Потому что на эту роль нужна Личность. Я четко понимал: если у нас Городничим будет Гармаш, “Ревизор” получится.
А если согласится еще Елена Алексеевна Яковлева, а там уже и Сережа Степанченко, и Ваня Агапов, то это вообще везение. Очень важно, чтобы и свиту играли личности, которые сами по себе очень большие, масштабные артисты. Тогда может паззл сойтись. «Ревизор» — знаковое произведение. Вспомните, ведь раньше серьезные исторические театры открывались именно «Ревизорами».
Изюминкой спектакля стали… близнецы. Хлестакова играют сразу два актера театра «Центр драматургии и режиссуры» Данила Рассомахин и Павел Рассомахин, выпускники РАТИ-ГИТИСа, мастерская Валерия Гаркалина.
Марью Антоновну, дочь Городничего, исполняют тоже близняшки Галина Медведева и Полина Медведева. Также актрисы «Центра драматургии и режиссуры» и также выпускницы РАТИ-ГИТИСа, мастерская Валерия Гаркалина.
«Это решение продиктовано не тем, что актеры родственники. Это такой трюк», — говорит режиссер.
Показы на Основной сцене «Мастерской “12” спектакля “Ревизор” пройдут 29 и 30 апреля, а затем 21 и 22 мая.
190 лет назад комедия «Ревизор» наделала много шуму. На петербургской премьере присутствовал сам император Николай I. После премьеры «Ревизора» император заявил: «Ну и пьеса! Всем досталось, а мне более всех!».
Традиционно считается, что сюжет «Ревизора» Николаю Гоголю подсказал сам Александр Пушкин: он рассказал молодому писателю анекдот о проезжем господине, выдававшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей.
Гоголь захотел превратить этот анекдот в настоящее художественное произведение. Он говорил так: «В “Ревизоре” я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».