Свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера в Италии продлится три дня

Дуа Липа и Каллум Тернер сыграют свадьбу в итальянском Палермо. Как сообщает Super.ru со ссылкой на Giornale di Sicilia, певица и актёр планируют пожениться в сентябре. Торжество займет три дня: с 5 по 7 сентября 2026 года.
Выбор города не случаен: пара уже гостила в Палермо прошлым летом — и певица явно прониклась очарованием сицилийской столицы. В своем аккаунте в соцсети Дуа делилась эмоциями, опубликовав пост с лаконичной фразой «Палермо в моем сердце» и фотографиями, запечатлевшими местные пейзажи. Во время отпуска влюбленные также успели посетить Амальфитанское побережье.
О помолвке артистка официально объявила в прошлом году в интервью британскому Vogue.
«Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Он похож на меня, и так здорово осознавать, что человек, с которым ты проведёшь остаток жизни, очень хорошо тебя знает. Мы наслаждаемся этим периодом. Я никогда не была из тех, кто всерьез задумывается о свадьбе или мечтает о том, какой невестой станет. Вдруг я ловлю себя на мысли: “О, а что бы я надела?” Решение стареть вместе, жить жизнью и просто… не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это по‑настоящему особенное ощущение», — делилась знаменитость.
Бракосочетание звёзд уже называют «свадьбой года». Планируется, что торжество посетят многие звёзды первой величины.