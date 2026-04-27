Звезда сериала «Комбинация» Татьяна Струженкова рассказала об обмане близкого человека

Татьяна Струженкова, получившая широкую известность благодаря роли клавишницы Зоси в байопике о группе «Комбинация», рассказала о личной драме, случившейся во время съемок сериала. На протяжении трех лет артистка состояла в серьезных отношениях и строила планы на создание семьи. Однако, вернувшись с очередной смены, она узнала, что любимый человек ее обманывал.
Чтобы справиться с болью, актриса обратилась к психологу, занималась спортом и слушала подкасты. При этом она ни разу не пожалела о своем выборе.
«Я решила подарить себе год, когда буду делать все, что хочу. И это был лучший год в моей жизни», — призналась она в интервью изданию WomanHit.
Сейчас, по словам актрисы, ее сердце свободно. Она открыта к новым чувствам, но пока не встретила того самого человека.