Цискаридзе потрясен работой Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова

Работа Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова вызывает огромное уважение, заявил народный артист России Николай Цискаридзе. Под руководством коллеги он исполнил роль короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош». По признанию звезды, это сотрудничество стало для него настоящим открытием.
Артист подчеркнул, что ни разу не ощутил в этом театре и тени негатива, напротив, его окружила атмосфера всеобщей поддержки, искренней любви и взаимного уважения, чего он даже не ожидал. Именно это, по мнению артиста, и есть главная заслуга нынешнего руководителя учреждения культуры.
«Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — заявил собеседник kp.ru.
Ранее Николай Цискаридзе пожаловался на спекулянтов, наживающихся на его спектаклях.