Цискаридзе потрясен работой Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова

Цискаридзе подчеркнул, что ни разу не ощутил в этом театре и тени негатива
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Работа Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова вызывает огромное уважение, заявил народный артист России Николай Цискаридзе. Под руководством коллеги он исполнил роль короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош». По признанию звезды, это сотрудничество стало для него настоящим открытием.

Артист подчеркнул, что ни разу не ощутил в этом театре и тени негатива, напротив, его окружила атмосфера всеобщей поддержки, искренней любви и взаимного уважения, чего он даже не ожидал. Именно это, по мнению артиста, и есть главная заслуга нынешнего руководителя учреждения культуры.

«Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — заявил собеседник kp.ru.

Ранее Николай Цискаридзе пожаловался на спекулянтов, наживающихся на его спектаклях.