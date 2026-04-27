Актриса Елизавета Моряк и режиссер Сарик Андреасян были вынуждены отменить праздник, на который пригласили сотню гостей. 30-летняя звезда фильма «Онегин» и ее 41-летний супруг готовились узнать пол будущего ребенка, но погода внесла коррективы.
«У меня плохие новости. И, честно говоря, даже тяжело об этом говорить. Мы так долго ждали этого дня, готовились, планировали. И вот сегодня, 27 апреля, все приходится отменить. Я отправила 100 сообщений. Ста гостям, чтобы сообщить: гендер-пати не состоится. Причина — московская погода. Снегопад. Снег», — поделилась актриса.
Сейчас Моряк находится на четвертом месяце беременности. Главная интрига для семьи, где уже подрастают две дочери, — появится ли на свет наследник или снова девочка. Однако из-за разгула стихии Моряк и Андреасян пока остаются в неведении. К тому же непогода ударила по бюджету.
«А ведь мы все оплатили. И фейерверк закупили, и даже продукты. Сидим, считаем убытки. Но самое главное, я никак не могу узнать пол своего третьего ребенка. Ищем новую дату гендер-пати. Когда будет плюс 19, и это будет пятый месяц беременности. Пятый. Хорошо, что не девятый», — рассказала звезда.
Подписчики поинтересовались, почему бы не перенести торжество в закрытое помещение. Актриса объяснила: «Деньги за салют уплачены, в помещении мы не выстрелим, и депозит за площадку внесен».
Напомним, роман между актрисой и режиссером начался в 2019 году. В 2022-м они официально зарегистрировали брак в московском ЗАГСе. В феврале 2023-го у пары родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го — Шарлиз. В марте этого года Лиза и Сарик объявили, что ждут третьего ребенка.