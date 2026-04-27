Ольга Погодина раскрыла, что у них с Алексеем Пимановым есть общая дочь

Алексей Пиманов и Ольга ПогодинаИсточник: Legion-Media.ru

Ольга Погодина, супруга покойного телеведущего Алексея Пиманова, впервые публично заговорила об их общей дочери. Как сообщает kp.ru, признание прозвучало на церемонии прощания с мужем.

Оказывается, супруги долго скрывали от общественности факт рождения ребенка — сейчас девочке два года.

«Обещаю воспитать ее так, как тебе бы понравилось», — произнесла Погодина.

Источник уточняет, что актриса с трудом сдерживала эмоции. Речь давалась ей через силу: Ольга говорила, задыхаясь от слез и рыданий. Смерть мужа стала для нее настоящим потрясением.

Ранее Ольга Погодина трогательно высказалась на прощании с Алексеем Пимановым.