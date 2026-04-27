Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков оценил маркировку фильмов в кинотеатрах

Даванков напомнил, что еще в прошлом году обращался в Минкульт с идеей предупреждать аудиторию об изменениях в картинах. Он считает, что зритель имеет право понимать, что перед ним не полный авторский вариант. В качестве примеров политик назвал фильмы «Брат» и «Брат 2», байопик про Элтона Джона и ремейк советской картины «А зори здесь тихие». По его словам, часть лент после правок оказалась урезана так, что отдельные сюжетные повороты могут быть непонятны.