Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков оценил маркировку фильмов в кинотеатрах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что онлайн-кинотеатры начали предупреждать зрителей о цензуре и вырезанных сценах, сообщает Life.ru. По его словам, такая маркировка нужна, потому что после новых ограничений некоторые фильмы стали заметно отличаться от оригинальных версий.
Даванков напомнил, что еще в прошлом году обращался в Минкульт с идеей предупреждать аудиторию об изменениях в картинах. Он считает, что зритель имеет право понимать, что перед ним не полный авторский вариант. В качестве примеров политик назвал фильмы «Брат» и «Брат 2», байопик про Элтона Джона и ремейк советской картины «А зори здесь тихие». По его словам, часть лент после правок оказалась урезана так, что отдельные сюжетные повороты могут быть непонятны.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что предупреждения — это честный подход к зрителям. Авторы и площадки заранее дают понять, что некоторые сцены могли исчезнуть не по творческому решению создателей.Он также предложил ввести аналогичные уведомления в офлайн-кинотеатрах. По его мнению, люди должны заранее знать, если им показывают сокращенную версию фильма. При этом Даванков заявил, что лучшим решением было бы не «перекраивать» картины и не угрожать прокатчикам.
«Еще лучше — перестать перекраивать фильмы и угрожать прокатчикам отзывом лицензий. Люди у нас взрослые, неглупые — они сами разберутся, что смотреть и как понимать», — написал у себя в Telegram-канале вице-спикер Госдумы.