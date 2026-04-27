Ольга Кузьмина рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Она раскрыла новую схему злоумышленников. Звезда «Чебурашки» призналась, что столкнулась с ними после того, как у нее поломалась кофемашина.
Она нашла специалиста, который мог помочь ей решить проблему. По словам артистки, 17 апреля к ней приехал курьер, чтобы забрать машину на диагностику и ремонт.
Однако псевдоспециалисты заявили, что работа будет стоить очень дорого — 49 тысяч рублей. Кузьмина и ее супруг отказались ремонтировать машину, так как им было бы проще купить новую. Они решили забрать свою технику, но вот мастера не спешили им возвращать вещь.
«Прошло время, и мы решили уточнить — когда нам привезут кофемашину. Звоним по номеру один раз — говорят: “Вашего заказа нет” и сбрасывают. Звоним еще раз — берет другой человек, и опять то же самое. Звоним снова — опять другой человек — говорят, что с нами кто-то свяжется. С очередной попытки заказ вдруг находится, но нам все так же советуют ждать звонка», — пожаловалась артистка.
Тогда она обратила внимание, что среди клиентов компании много тех, кто столкнулся с похожей проблемой. Люди писали в комментариях, что тоже пострадали от таких мастеров. Некоторым пришлось отдавать огромные деньги, чтобы вернуть технику, другие вызывали полицию и забирали свои вещи с помощью правоохранительных органов, а другие и вовсе навсегда попрощались со своей техникой.
Позже сотрудники связались с Кузьминой и предложили ей ремонт за 34 тысячи. Однако и на эту сумму она была не согласна. Ей пришлось пригрозить злоумышленникам полицией, чтобы забрать свою кофемашину. В новом сервисе выяснилось, что мошенники успели провести какие-то работы с техникой.
«Как минимум одна деталь точно была заменена в этом “сервисе”. По поводу других запчастей сказать сложно, но, вероятно, и с ними что-то успели сделать. Заказали новые детали, теперь ждем результат», — заключила Кузьмина.
